Bale acusa a Ancelotti de boicotearle

Gareth Bale no será de la partida frente al Chelsea, pese a haber entrado en la convocatoria del Real Madrid y, por ende, viajado a Londres con el resto de la expedición. Así lo atestigua su representante, Jonathan Barnett, en medio del análisis que rodea al futbolista galés con respecto a su trayectoria.

El agente de Bale fue tajante a la hora de ser cuestionado por la presencia del internacional en el choque ante el Chelsea. «Es imposible», afirmó, para explicar a continuación sus motivos. «Él se queda siempre en el banquillo, así que al que habrá que preguntarle por qué no juega es al señor Ancelotti. No le critico, simplemente ha tomado una decisión y es que Bale no juegue. Pero, desde luego, es decisión suya, no del jugador».

«La prensa se ha mostrado muy desagradecida con él, porque no tienen nada mejor que hacer. Nunca han hablado con él, no le conocen. Hace un par de semanas quise ir a juicio pero Bale me frenó, dijo que no», añadió, sobre las críticas de los medios de comunicación.

Las críticas al madridismo son constantes por parte de Barnett y no fue menos en las declaraciones concedidas a Deportes Cuatro. «Si los aficionados le hubieran transmitido cariño, todo habría sido diferente. Dentro de unos años mirarán hacia atrás y recordarán al gran jugador que estuvo en el Real Madrid y lo que hizo por este club. Se van a arrepentir. Espero que esta temporada se despidan de él como merece».