Los analistas del Barcelona pierden los papeles en el Clásico y se pelean con un periodista de ESPN

Lamine Yamal se encargó de echar combustible a un partido inflamable por naturaleza y el Clásico, que inició con riesgo de incendio, acabó con miles de hectáreas arrasadas. Tanto en el terreno de juego, donde la Policía tuvo que actuar para sofocar el enfado entre banquillos y jugadores, como en la grada del Bernabéu, lugar poco acostumbrado a siniestros.

La tensión subió del césped a la butaca. Allí, en la tribuna de prensa, unos analistas del Barcelona liderados por Arnau Blanco se revolvieron contra los periodistas de la ESPN. Las hostilidades alcanzaron sus cota más alta una vez acabado el partido, cuando se montó la trifulca entre los futbolistas, pero se germinaron antes de que el balón rodara.

OKDIARIO ha podido confirmar que desde antes del partido, cuando llegaron los analistas azulgrana la zona de prensa, estos comenzaron a increpar a los periodistas del citado medio. Irrumpieron en las butacas vociferando, abroncando y movieron los cables que permitían la correcta señal de televisión para retransmitir el programa.

El grupo de analistas del Barcelona estuvieron calientes durante todo el partido. Hasta el punto de que integrantes del cuerpo de seguridad del estadio tuvieron que actuar y posicionarse entre medias de los analistas azulgranas y periodistas para apaciguar la situación. Los primeros fueron escoltados hacia la salida y, al contrario de lo que parecía y confirmado por OKDIARIO, ningún componente del equipo de seguridad arrebató la acreditación a ningún periodista.

El Clásico saltó por los aires

La tangana del final del Clásico dejó muchos jugadores castigados. Aunque la peor parte se la llevó Lunin, que fue expulsado por «salir de su banquillo hacia el banquillo rival en actitud agresiva teniendo que ser c por sus propios compañeros», tal y como recogía el acta de Soto Grado. Además, Militao, Rodrygo, Vinicius, Fermín, Balde y Ferran también fueron amonestados por diferentes enfrentamientos.