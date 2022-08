Almería-Real Madrid: vuelve el campeón

Dejen paso al campeón. Un campeón que ya es súper. Un equipo que ha vivido instalado en una balsa de aceite durante todo el verano. Sin las montañas rusas que han experimentado otros, mezclando la euforia de una palanca o un fichaje con la angustia por saber si finalmente esa nueva contratación iba a poder ser inscrita, el Real Madrid ha llegado a la casilla de salida, donde comienza una nueva Liga en la que defiende la corona, con la sensación de que desde el pasado 8 de julio todo lo que se tenía que hacer para llegar a tope se ha hecho.

Han trabajado bien físicamente, han fichado dos jugadores que mejoran una plantilla campeona de Europa y han ganado el primero de los seis títulos que tenían por delante. Ahora, el reto es empezar con buen pie sumando tres puntos ante un Almería que regresa a Primera y quiere dar la campanada ante su gente.

Para este primer encuentro de Liga, Ancelotti no podrá contar con Rodrygo y Carvajal. El primero sufrió una sobrecarga en el entrenamiento del viernes que le ha apartado de Almería, mientras que el segundo descansa para seguir cumpliendo un plan que tiene como objetivo recuperar al cien por cien el tobillo que se lesionó durante la pretemporada. Ambos deberían estar ante el Celta de Vigo la próxima jornada.

Los que sí estarán disponibles son las dos caras nuevas. Tchouaméni y Rüdiger no se perderán el debut liguero en Almería. La gran duda es si alguno de los dos comenzará como titular. Los que también están son Mariano y Odriozola. A pesar de que están en la rampa de salida, mientras que no encuentren equipo, Ancelotti seguirá contando con ellos.

El que podría tener sus primeros minutos oficiales es Eden Hazard. La ausencia de Rodrygo le abre las puertas del once al belga, que podría actuar por el costado derecho. El propio Ancelotti ha asegurado en rueda de prensa que esta temporada iba a tener muchos más minutos que el curso anterior.

En busca de la sorpresa

Enfrente, el Almería, campeón de Segunda el pasado año, retorna a Primera a lo grande, recibiendo al campeón en casa, pero con todavía varios jugadores por inscribir -como Leo Baptistao, Alejandro Pozo, Houboulang Mendes y Pacheco- y con la incógnita de si saldrán otros sí inscritos como el delantero nigeriano Umar Sadiq.

«No sé cómo va a acabar el tema de los que no están inscritos, pero Sadiq y Ramazani ya lo están. Entrenan con total normalidad y están disponibles al cien por cien. Sadiq estará en el once el domingo a no ser que tropiece mañana y se caiga. Eso ya está todo hablado», explicó Rubi en rueda de prensa.

En su primera campaña en Primera desde la 2014-15, el equipo almeriense tratará de dar la sorpresa ante un adversario que le ha ganado sus últimos cinco duelos y al que fue capaz de ganar en una única ocasión, en la Liga 2007-08, con goles de Juanito y Álvaro Negredo (2-0).