Almeida pisa el Bernabéu y vuelve a ser talismán del Real Madrid

José Luis Martínez-Almeida acudió la noche de este sábado al estadio Santiago Bernabéu para presenciar el ansiado derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 23 de Liga. Puede que muchos aficionados al fútbol no lo sepan, pero cada vez que el alcalde de Madrid presencia en vivo un choque del club blanco, el Real Madrid gana o se mantiene invicto.

Es por ello que Almeida se ha convertido en un verdadero talismán del Real Madrid en los últimos años, tal y como le bautizó Eduardo Inda. Por ejemplo, en la final de la Champions de la pasada temporada que se disputó en Wembley frente al Borussia Dortmund, el político confirmó a OKDIARIO su presencia durante la celebración del título de Liga semanas antes. «Estaré en Wembley, es que si no Inda se enfada conmigo», afirmó el alcalde a este periódico por aquel entonces dando una gran noticia al madridismo, pues el Real Madrid ganó la decimoquinta ‘orejona’.

El modo talismán de Almeida también fue activado por el alcalde en aquellas semifinales de la Liga de Campeones. Almeida volvió a acudir al palco del Bernabéu para presenciar el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid acabó remontando de forma épica gracias a un doblete de Joselu cuando parecía que la noche del 8 de mayo acabaría el idilio del club con las remontadas.

En aquel partido, Almeida desveló una anécdota con su mujer, Teresa Urquijo, cuando el Real Madrid estaba obligado a remontar para estar en la final. «Minuto 85, 0-1, (mi mujer) me envía el siguiente mensaje: ‘por favor activa tu modo talismán’», contó durante su intervención en la visita del Real Madrid al Ayuntamiento. «Mi respuesta fue ‘no te preocupes, vais a meter tres’. Y no me equivoqué porque uno lo anularon», afirmó entre risas el alcalde. «Lo siguiente que le dije es que el gol lo iba a meter Joselu. No me equivoqué», cerró.

Almeida, talismán en varias competiciones

La historia de Almeida como talismán del Real Madrid es realmente muy larga, pues ha dado muchas alegrías al club blanco en diferentes competiciones. El alcalde madrileño también estuvo presente en la última final que ha disputado el club blanco sobre territorio español hasta la fecha, que fue en la Copa del Rey hace dos temporadas ante Osasuna. Como viene siendo tradición, esa noche en La Cartuja también fue talismán.

Asimismo, el alcalde también presenció in situ las épicas eliminatorias ante PSG y Manchester City en la Champions League de 2022, que acabó con victoria en la final de París… con el político como espectador de lujo. «¿Talismán? Dile a Inda que se deje de cachondeos. Por qué creéis que me vota Camacho…», indicó el alcalde a OKDIARIO días antes del partido disputado en el Stade de France.

«Cada vez que vienes, gana el Madrid. Es un estadística increíble», dijo Eduardo Inda a Almeida antes de un Clásico en una entrevista concedida a este periódico el pasado 16 de marzo de 2022. Así que para fortuna de los aficionados del Real Madrid, Almeida mantiene su condición de talismán después de que los hombres de Carlo Ancelotti lograran igualar la contienda en la segunda parte del derbi tras el polémico gol inicial de penalti de Julián Álvarez en el primer tiempo.