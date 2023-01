Alineación del Real Madrid contra el Cacereño: Hazard lidera a la segunda unidad en Copa

El Real Madrid se estrena en Copa del Rey ante el Cacereño, en un partido en el que Carlo Ancelotti no cuenta con los más habituales. El técnico se ha dejado en la capital a nueve jugadores y ha incluido a seis canteranos para el partido de dieciseisavos de final. Para el encuentro en el Príncipe Felipe de Cáceres no estarán Courtois, Benzema, Vinicius, Modric o Kroos, entre otros, por lo que habrá una revolución en el once inicial, con Hazard como líder del ataque del conjunto blanco.

El belga se espera que sea la principal referencia en un equipo plagado de los menos habituales. Hazard está obligado a cumplir en el encuentro en tierras extremeñas que disputarán los madridistas, después de volver a quedar señalado en un Mundial en el que su selección quedó fuera a las primeras de cambio.

La Copa se presenta como la competición en la que cogerá ritmo. Con un calendario más que apretado, la competición del KO cobra especial relevancia para los futbolistas menos habituales, entre los que destaca Hazard. Además, la ausencia de Benzema y Vinicius le otorga un papel fundamental para buscar la clasificación para los octavos de final.

Además del ex del Chelsea, se espera que la alineación que plante sobre el césped el Real Madrid cuente con todo jugadores de la segunda unidad, a excepción de Militao y Tchouaméni, que sí que podrían colarse de inicio en el equipo puesto que no jugaron de inicio en Valladolid.

Un once de garantías

A pesar de que el Ancelotti tirará de fondo de armario, el equipo es de plenas garantías para ganar a un Cacereño que milita en Segunda Federación, la cuarta categoría de nuestro fútbol. En él no se espera que aparezca ninguno de los jugadores del Castilla que viajan con el primer equipo, aunque sí que podría llegar la oportunidad de Arribas o Nico Paz en la segunda mitad.

La portería estará defendida por Lunin, que ya ha jugado seis encuentros esta temporada por la lesión en la espalda de Courtois en octubre y que tiene en la Copa su competición para sumar minutos este curso. Donde más dudas hay es en defensa, donde Lucas aparecerá por la derecha, mientras que Nacho podría hacerlo por el carril zurdo. En el eje, Militao apunta a ser el compañero de Vallejo.

En el centro del campo aparecerá Tchouaméni como pivote, acompañado por su compatriota Camavinga y por Ceballos, que repetirá en de inicio. Sin Benzema ni Vinicius, el ataque estará integrado por el citado Hazard, que liderará al equipo arriba junto a Asensio y Rodrygo, que podría aparecer en punta.