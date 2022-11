El Real Madrid cuenta en su cantera con grandes promesas llamadas a ser de suma importancia en un futuro no muy lejano en el fútbol profesional. Pero si hay una que destaca por encima de todas es la figura de Sergio Arribas. A la perla de Valdebebas hace tiempo que se le quedó pequeña la categoría en la que milita. Por méritos propios se ha ganado ser la estrella indiscutible del Castilla, pero aún se le resiste el salto al primer equipo, pese a que cada fin de semana da más motivos a Ancelotti para contar con él.

Su progresión no parece tener techo. Si la pasada temporada ya sobresalió en Primera Federación con 15 goles y siete asistencias sin ser un nueve, en la presente va camino de pulverizar aquellos registros. El filial madridista se está consolidando en la parte alta de la clasificación, peleando de tú a tú con los grandes de la tercera categoría de nuestro fútbol, y gran parte de la culpa la tiene un Arribas que cada fin de semana marca la diferencia.

En este último, firmó su enésima exhibición, con un doblete contra el San Fernando que dio el triunfo al Castilla. Marcó dos golazos que sirvieron para darle la victoria por 2-0 al conjunto de Raúl y, también, para terminar de derribar la puerta que le lleve a regresar con el primer equipo dos temporadas después.

El futbolista dispuso de oportunidades con Zidane en el banquillo, sumando 10 encuentros en la temporada 20-21 con el francés. Sin embargo, con la llegada del italiano desapareció de la disciplina de la primera plantilla, salvo en contadas ocasiones en las que no ha tenido minutos. El incremento considerable de la competencia en la parcela ofensiva madridista en este tiempo es el principal factor que explica que Arribas no cuente más, por mucho que lo merezca.

El Mundial, su aliado

Que Carlo Ancelotti apenas cuente con la principal joya que tiene el Real Madrid en su cantera no quiere decir que no le conozca. Tanto el técnico como su hijo Davide están al día de lo que sucede en La Fábrica, gracias a la comunicación constante con el filial. De hecho, Arribas viajó a Leipzig esta temporada con el primer equipo, aunque no se estrenó en la derrota del equipo en Champions. Pero parece que todo es cuestión de tiempo.

Raúl indicó al término del encuentro ante el San Fernando que el duro calendario que le espera al Madrid al regreso del parón por el Mundial de Qatar puede provocar que Ancelotti dé la alternativa a varios de los jóvenes del filial. Y en esa terna de futbolistas, Arribas, que será quien centre la atención durante este mes en Valdebebas, parte con ventaja.