Alaba no juega el derbi tras no sentirse bien en la sesión de activación

David Alaba no estará en el banquillo para el derbi. El defensor austríaco se ha caído de la convocatoria a última hora tras no sentirse bien en la sesión de activación realizada en la previa del encuentro. El futbolista del Real Madrid ha preferido no arriesgar, y aguantar un poco más sin jugar, para intentar llegar al partido de Liga contra la Real Sociedad del próximo domingo.

El central arrastra una lesión en el sóleo derecho antes de la Supercopa de España, que le impidió ayudar a sus compañeros a conseguir un nuevo título. Desde entonces, Alaba ha trabajado a contrarreloj para poder regresar lo antes posible. Parecía que el zaguero podía volver para el derbi ya que se ha ejercitado con normalidad durante la semana.

Sin embargo, en la sesión de activación que tuvo lugar este jueves, el jugador no se ha sentido del todo bien y ha decidido dar un paso atrás para no volver a lesionarse y terminar de recuperarse bien. El objetivo del central es volver el próximo domingo contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, un encuentro vital para los de Ancelotti de cara a asentarse en la segunda posición.

Real Sociedad y Real Madrid están separados por sólo tres puntos, los mismos que le saca el Barça a los blancos. Es por eso que Alaba no ha querido arriesgar y se volverá a probar en los próximos días para ver si puede estar en el choque de la Liga Santander.