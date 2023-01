Toda la verdad sobre la polémica de las entradas en el Bernabéu

El derbi copero ha centrado sus miradas en los últimos días en la polémica de las entradas facilitadas al Atlético de Madrid para que sus aficionados puedan acudir a la zona visitante del Santiago Bernabéu, un estadio que hay que recordar está en un proceso de obras y con menor aforo del habitual. Se ha acusado al Real Madrid de ser el malo de esta película, pero la realidad es completamente diferente.

«Con respecto al número de entradas que el Real Madrid ha puesto a disposición del Atlético de Madrid para este próximo partido, nuestro club quiere dejar claro que el número de entradas cedidas al Atlético de Madrid es el mismo que el Real Madrid recibe cuando visita el estadio Metropolitano, correspondiendo a lo acordado por ambas entidades en el marco de la extraordinaria relación que mantenemos», afirmaba el Real Madrid en un comunicado expuesto en su página web en la mañana de este miércoles.

No es obligatorio

Empecemos por lo más sencillo, y es que no hay un porcentaje obligatorio a la hora de ceder entradas en zona visitante para la Copa del Rey. Igual que el Real Madrid ha tenido el detalle de ceder a su rival vecino un generoso número de entradas para la zona visitante, hay que ser consciente de que no está obligado a cederlas, y si hubiese querido podría no haber cedido ninguna entrada al Atlético de Madrid. Pero se considera que se debe ser cordial y las relaciones entre ambos clubes son buenas para ello.

Mismas entradas

En el último derbi disputado en el Metropolitano en Liga el pasado 18 de septiembre, con victoria del Real Madrid por 1-2, el club blanco recibió unas 400 entradas por parte de la entidad rojiblanca. Las mismas que el Madrid le ha dado al Atlético para este duelo copero en el Bernabéu, más de 400 entradas, no 334 como se ha estado contando. Ese número ha sido el elegido por el Atlético para ser destinadas a sus socios en el sector visitante, pero el resto también son entradas facilitadas a la entidad colchonera en calidad de categoría de intercambio y primera categoría de pago.

Para ese partido en el Metropolitano, por ejemplo, es verdad que el Real Madrid devolvió muchas entradas. Y el motivo es sencillo, la vista en el sector visitante del Metropolitano es prácticamente nula y el precio de las entradas oscilaba los 90 euros. En cambio, las entradas en el sector visitante del Bernabéu para este derbi copero, con una mejor visibilidad, tienen un precio de 70 euros, más asequible. En otras ocasiones, los socios madridistas han llegado a pagar unos 120 euros para ver a su equipo en el Metropolitano.

Sin entradas en San Mamés

A todo esto hay que unirle, que la temporada pasada, en cuartos de final de la Copa del Rey, misma ronda que ahora, el Real Madrid no recibió entradas para sus aficionados en el sector visitante por parte del Athletic Club. Los socios del Real Madrid no pudieron viajar para animar a su equipo en un encuentro que finalmente perdieron y quedaron eliminados. Y no se montó tanto lío.

Muchos peñistas del Real Madrid que suelen viajar fuera de casa para animar a su equipo están totalmente hartos que el Real Madrid sea atizado por esta polémica, cuando ellos son los más perjudicados cada 15 días cuando intentar adquirir entradas fuera de casa, sobre todo por los precios, ya que los aficionados madridistas siempre tienen que pagar precios desorbitados para ver a su equipo fuera de casa. Y en algunas ocasiones, con visibilidad muy reducida.