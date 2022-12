Las explosivas fotos de Ester Expósito sin ropa interior que han encandilado hasta a Vinicius

Ester Expósito sigue arrasando en las redes sociales. La joven actriz es una de las españolas más conocidas en todo el mundo y más seguidas en redes sociales. Su papel en Élite le catapultó a la fama, y ya ha protagonizado otras series en Netflix, plataforma gracias a la cual la madrileña es conocida en cualquier país del globo. Cada vez que sube una publicación le llueven los comentarios y los likes, como se pudo comprobar hace unas horas con un posado que deja poco a la imaginación.

El post acumula en un día casi 3,5 millones de me gustas. Se trata de unas imágenes en las que la intérprete posa con un ajustado y fino vestido rosa y sin ropa interior, es decir, dejando muy poco a la imaginación… Un serial de tres fotos que ha enamorado hasta a Vinicius Junior, que ha reaccionado dando like a la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)



El brasileño del Real Madrid no tiene novia en este momento, al menos de manera oficial, por lo que suele dar me gusta a publicaciones de este tipo tanto de Ester Expósito como de otras influencer y personalidades. La actriz, por su parte, si tiene pareja, pues lleva un tiempo saliendo con su compañero de profesión Nico Furtado, protagonistas de la serie El Marginal, también de Netflix.

Una Ester Expósito que habla así de su fama tras la explosión de Élite. «Al principio, hay que acostumbrarse y digerir muchas cosas… Pero también es agradecido por el lado de que es el reflejo más claro de que las cosas van bien y, por otro, sabes que hay muchísima gente mandándome cariño. Recibo su apoyo todos los días. Cosas muy bonitas… Pero… Hay una parte que cambia totalmente de tu vida. Y no. No hay vuelta atrás. Y ya, muchas cosas que eran no van a volver a ser las mismas. Ése lado es el más triste. Y lo que más echo de menos. Si tuviera que poner una pega sería que tu vida es muy difícil que vuelva a parecerse a como era», dice en Hola.