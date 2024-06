Las confesiones más íntimas de Anastasia, la mujer de Lunin: mudanza, boda, los españoles…

Lunin no ha empezado la Eurocopa con buen pie. Rumanía sorprendió a todos, y más en concreto a la selección de Ucrania liderara por el portero madridista, Dovbyk, Tsygankov y compañía. Los ucranianos cayeron ante un equipo que demostró un gran carácter y una espectacular efectividad goleadora. Un Lunin cuyo futuro sigue en el aire, algo que no preocupa a su mujer, tal y como ha comentado en una entrevista que ha concedido.

La joven, esposa del guardameta y madre de su hijo, se ha sincerado sobre muchos temas íntimos y uno de ellos es esa hipotética mudanza que tendría que afrontar si Lunin decide abandonar el Real Madrid. Anastasia reconoce que son muy felices en España, pero no teme desplazarse de ciudad o de país porque está acostumbrada a los cambios y a las particularidades de estar casada con un futbolista.

«Nos encanta probar comida diferente, platos deliciosos, cocina de diferentes países. Por eso nuestro pasatiempo favorito es ir a explorar nuevos restaurantes. También planes como ir al golf», explica sobre el día a día de su familia y sus aficiones. «Bueno, para mí no es tan complicado, ya que estoy acostumbrada a que mi marido tenga que jugar casi cada tres días, pero para el niño es un poco complicado, ya que es pequeño y quiere ver más a su papá. A lo largo de muchos años ya nos hemos adaptado a esta forma de vida y detrás del fútbol somos la familia más corriente a la que le gusta pasar tiempo en casa», confiesa sobre los viajes de Lunin.

«Queremos mucho a España, la gente de aquí es muy amable y nos sentimos muy acogidos y cómodos», dice Anastasia, que sin embargo no teme a un desplazamiento: «Pero si mi marido tiene que abandonar este país, entonces, por supuesto, lo apoyaré e iremos a donde sea necesario. Soy una persona a la que le encanta viajar, por eso no me asusta la idea de mudarme», asegura en Vanitatis.

Además, la mujer Lunin también habla de su boda, que sorprendió a todos en las redes sociales porque ambos iban en chándal: «Tuvimos una boda maravillosa. Lo volveríamos a hacer. También celebraremos nuestras bodas de oro en chándal. Estamos planeando hacer una celebración para nuestros seres queridos, queremos llevarlos a alguna de las islas y hacer una ceremonia».

La influencer ucraniana cuenta cómo cambió su vida y la de Lunin tras ser padres: «Al convertirnos en padres, nos convertimos, por así decirlo, en adultos. En primer lugar, esto implica responsabilidad, el aumento del miedo por este pequeño bebé, la capacidad de ser pacientes, atentos y activos, incluso de noche, incluso cuando estás cansado o enfermo. Abordamos la paternidad de manera muy responsable y estábamos preparados para ello. Por eso nos encanta pasar tiempo juntos, enseñarle cosas al niño, jugar con él, observar cómo se desarrolla y crece. Claro, hay un inconveniente: a veces quieres dormir, pero esto también pasará con el tiempo».