El anuncio de Kylian Mbappé y su negativa a renovar su contrato con el Paris Saint Germain pueden generar un gran caos en el mercado de fichajes veraniego, ya que el club parisino se está planteando la opción de venderle ya antes de dejarle ir completamente gratis en 2024. En ese escenario aparecen los nombres de dos equipos con potencial para ficharle: el Real Madrid, que ya tuvo prácticamente cerrado su fichaje el pasado año, o el Manchester United, ¡que puede ser comprado por el propio PSG!

El Manchester United, actualmente propiedad de la familia Glazer y en una espiral de temporadas mediocres desde hace ya varios años, está a la venta. Entre los posibles compradores que ronda en estos momentos al club está Qatar, uno de los que mejor colocados está y que podría hacer su desembarco en Inglaterra tras la conquista ya de otras potencias similares como son el Manchester City y el Newcastle, propiedad del jeque Mansour bin Zayed, de Emiratos Árabes Unidos, y Mohammed bin Salman, de Arabia Saudí, respectivamente.

Se habló de que el PSG, donde está detrás Qatar, podría ser el nuevo dueño el Manchester United a partir de este verano, información que surgió hace ya varios meses y que se sigue cocinando a fuego lento. Se hablan de 6.000 millones de euros por la compra de club inglés, sin lugar a dudas uno de los conjuntos con mayor masa social a su espalda de toda la Premier League.

Si Qatar finalmente es quien se hace con el Manchester United puede transformarse en el principal competidor del Real Madrid por el fichaje de Kylian Mbappé, principalmente por dos motivos: que las negociaciones van a fluir mucho más fácilmente entre clubes amigos (PSG-United) y segundo que serviría para hacer sombra a países enemigos en Inglaterra como el Newcastle y especialmente el City tras la conquista de la Champions League.

Actualmente sólo hay dos clubes con opciones de pagar las cantidades que podrían suponer el fichaje de Mbappé, Real Madrid y en este hipotético caso del United si entra fondo qatarí. Ni Chelsea ni Liverpool van a pagar las cifras que se manejan en estos momentos.

En el Real Madrid no cambia nada el anuncio de Mbappé, donde existe tranquilidad y creen que si no será ahora será en 2024. Los blancos no van a tirar la casa por la ventana por un futbolista que puede llegar gratis el próximo verano, pero conscientes de que tendrán que pelear si los acontecimientos cambian y hay que acudir a la puja este verano.

Si finalmente el PSG accece a negociar este verano, el Real Madrid no superará en cualquier caso los 150 millones de euros por Mbappé, lejos de los 200 que estuvo dispuesto a soltar hace un año, principalmente porque la situación, pese a ser parecida, no es la misma. El delantero francés no va a renovar su contrato hasta 2025, queda libre en 2024 y ya sabe lo que son las presiones de Qatar para renovar.