Kylian Mbappé ya ha deslizado al Real Madrid a través de su entorno que no va a ejecutar la opción unilateral para ampliar su contrato con el PSG hasta 2025. El jugador quería esperar a la eliminatoria ante el Bayern para tomar la decisión y ahora tiene claro que prefiere ser libre en 2024 para poder presionar a los dueños qataríes del club con su marcha este verano antes que atarse otra temporada más en París.

“Ahora quiero ganar la liga en Francia, después ya veremos”. Las palabras de Mbappé tras el bochorno del PSG en Múnich hay que leerlas entre líneas. Si Kylian quería ejercer de líder del equipo parisino habría sido el momento ideal para dar un paso al frente y comprometerse a volver a intentar el sueño de la Champions el año que viene. Pero no lo hizo. No podía. Y no quería.

Mbappé tenía muy claro cuando sucumbió tanto al dinero como a las presiones y aceptó renovar con el PSG que no debía comprometerse por mucho tiempo. Sabía que la única forma de salir de París es con la carta de libertad debajo del brazo y por eso sólo firmó dos temporadas, hasta junio de 2024. Se reservaba una player option, una opción unilateral de renovación sólo válida para el jugador, no para el club, que le permitía alargar su contrato hasta 2025. Ahora, tras el enésimo fiasco del PSG en la Champions, Mbappé tiene claro que no la va a ejecutar… y el Real Madrid ya lo sabe porque el jugador ya se lo ha deslizado al club blanco.

Mbappé 2024

A pesar de su traición del año pasado en vísperas de disputar la final de la Champions, el Real Madrid nunca se ha olvidado del Mbappé. Ni viceversa. En la cúpula del club blanco tienen muy claro que el delantero francés está llamado a dominar el fútbol mundial la próxima década y no se cierran en banda a que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Eso sí, no será en 2023 donde el Madrid tiene otra prioridad: el fichaje de Bellingham.

Además, en la cúpula del Real Madrid tienen muy claro que no se van a sentar a negociar con los dueños qataríes del PSG después de lo que ocurrió en el verano de 2021 cuando ni siquiera llegaron a contestar a una oferta de 200 millones de euros. Si Mbappé tiene alguna opción de fichar por el Real Madrid sería con la carta de libertad, un escenario que está cerrado hasta enero del año que viene. Si entonces Kylian sigue queriendo vestir de blanco y se ajusta a las condiciones económicas que el Real Madrid le ponga sobre la mesa, el fichaje podría realizarse. En caso contrario, never, never, never.