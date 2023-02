La cazada a Mbappé en la fiesta del The Best: «Si voy a Italia sólo será al Milan»

El futuro de Kylian Mbappé vuelve a estar en el foco de la noticia. Después de que renovara su contrato con el Paris Saint-Germain y declinar la oferta del Real Madrid, el futuro del delantero francés está otra vez en duda en el club parisino. En la gala de los premios The Best, fue una de las personalidades más perseguidas y dejó un titular que quién sabe si fue en tono de broma o no.

El ‘7’ del PSG fue preguntado cual sería su único equipo en la Serie A y este lo tuvo claro: «Si voy a la Seria A, será al AC Milan», dijo mientras sonreía. Estas declaraciones fueron grabadas por un aficionado que captó el momento preciso en la que declaraba su simpatía por el club rossonero. Y es que esta no es la primera vez que lo hace. «Mi conexión con el Milan es especial. De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así que gracias a ellos yo también animaba a los rossoneri y veía muchos partidos del AC Milan», dijo recientemente tras su renovación por el PSG.

En los últimos días se ha rumoreado desde Francia que Mbappé tiene cuatro meses para decidir si prolonga su contrato o no, hasta 2025. En caso de no hacerlo, el francés se quedaría libre en enero de 2024 para finalizar su contrato ese mismo verano. Por lo tanto, el Real Madrid podría estar a la espera, otra vez, de la decisión del jugador. Pese a toda esta rumorología que rodea al jugador, este no quiso hacer ningún tipo de declaración en los premios The Best, donde fue el segundo futbolista más votado por detrás del ganador Leo Messi.

Por el momento, el jugador se ciñe única y exclusivamente a lo deportivo. De hecho, Mbappé se convirtió este mismo fin de semana en el máximo goleador de la historia del club parisino igualando a Cavani con 200 goles. Por otro lado, debe prepararse junto a sus compañeros para tratar de remontar la eliminatoria ante el Bayern de Munich, donde perdieron por 1-0 en el Parque de los Príncipes. El PSG sueña con ganar la primera Champions League de su historia y todo ello pasa por aprovechar la mejor versión de su jugador insignia.