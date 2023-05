Kylian Mbappé piensa en blanco. El francés quiere jugar en el Real Madrid y se lo ha hecho saber a su entorno más cercano. El delantero está cansado de seguir en el conjunto parisino, donde entiende que es la estrella de un proyecto a la deriva incapaz de lograr el principal y, prácticamente único objetivo: la Champions. Por ello, desde hace varios meses tiene claro que no va a ejecutar la renovación con la entidad francesa hasta 2025, por lo que en el 2024 acabará su contrato y será libre para fichar por el equipo que quiera. Y el que desea es el 14 veces campeón de Europa.

Mbappé le ha hecho saber a su entorno en los últimos meses que quiere jugar en el Real Madrid y éste se lo ha traslado al propio club blanco, que se mantiene impasible y mantiene su inmovilista postura respecto al delantero francés. La entidad presidida por Florentino Pérez no tiene entre sus planes fichar este verano al galo, ya que para ello se tiene que sentar a negociar con un PSG con el que no tienen ningún tipo de relación y al que no quieren dar un solo euro. Sólo podrían dar el paso si el futbolista trae un precio para poder abandonar el Parque de los Príncipes. Si esto no sucede -en Valdebebas lo descartan-, esperará hasta 2024 y, si mantiene su postura de no renovar, es comprensible que en el club madridista nadie se fíe al cien por cien de la palabra del jugador, sí se moverán para ser una opción.

Eso sí, el Real Madrid tiene claro dos puntos que en estos momentos no se negocian. El primero es que nadie está por delante de Vinicius Junior. El brasileño es el presente y el futuro. Si Mbappé en algún momento terminase llegando, sabe que la banda izquierda tiene dueño y que ya no sería la estrella que más brillaría dentro del club. O por lo menos, no en un primer momento.

Por otro lado, en esta ocasión tendrá que ser Mbappé el que ponga mucho de su parte para fichar por el Real Madrid. En las dos ocasiones anteriores, cuando se marchó del Mónaco al PSG y en los dos últimos veranos, los blancos intentaron convencer al delantero hasta el final, pero esto ha cambiado. Si Kylian quiere jugar de local en el Santiago Bernabéu, tendrá que manifestarlo públicamente y hacer grandes esfuerzos para que le crean.

Nadie se olvida de nadie

A pesar de su traición del año pasado en vísperas de disputar la final de la Champions, el Real Madrid nunca se ha olvidado del Mbappé. Ni viceversa. En la cúpula del club blanco tienen muy claro que el delantero francés está llamado a dominar el fútbol mundial la próxima década y no se cierran en banda a que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Eso sí, no será en 2023 donde el Madrid tiene otra prioridad: el fichaje de Bellingham.

En el Real Madrid aguardan tranquilos al verano de 2024, cuando, salvo giro radical de los acontecimientos, Mbappé acabará su contrato con el PSG y será libre. Si quiere jugar de blanco, desde el Bernabéu le abrirán las puertas para que cumpla el sueño que tenía de niño y que traicionó en dos ocasiones cuando ya era adulto.