El Real Madrid cierra el fichaje de Jude Bellingham

El Real Madrid ha ganado la carrera por el fichaje de Jude Bellingham al Manchester City. El jugador del Borussia Dortmud será futbolista del conjunto blanco a partir del próximo 30 de junio si ningún fleco de última hora se tuerce. Firmará por seis temporadas con un salario de 13 millones netos al año. El importe de la operación rondaría los 130 millones de euros.

El Real Madrid intensificó los contactos con el entorno del jugador, con el que hay una relación excelente, durante el último parón de selecciones. Con José Ángel Sánchez y Juni Calafat a la cabeza, la entidad madridista ha explicado el plan que quieren llevar a cabo con Bellingham y todos los posibles escenarios. Aparte de lo que cobraría vistiendo de blanco, algo que ya está hablado, también han hecho ver a los que rodean al futbolista, pilares para el inglés, la importancia que tendría dentro del proyecto, los diferentes escenarios que se le pondrían plantear -positivos y negativos- y su crecimiento simplemente por jugar de blanco. En las últimas semanas, estos acercamientos han continuidad y han desembocado en que el fichaje que se acaba de cristalizar.

Tras ver como el Liverpool se apartaba de la operación hace unas semanas, ahora ha sido el conjunto entrenado por Pep Guardiola el que ha visto cómo la entidad madridista ha tomado suficiente ventaja en las negociaciones. Por lo tanto, salvo giro radical de los acontecimientos, el inglés jugará como local en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ya lo tiene todo acordado con Bellingham y sus representantes. El club blanco, que considera prioritario el fichaje del centrocampista del Borussia Dortmund, le ofrece al joven futbolista británico un contrato que se extenderá hasta 2029, seis temporadas, con un total de 80 millones netos, a una media de algo más de 13 millones netos al año. La entidad presidida por Florentino Pérez ya tiene el «sí» del jugador.

En el Real Madrid, que tiene 174 millones en caja para poder fichar, tiene claro que no pagará mucho más de 130 millones de euros al Borussia Dortmund por el mediocentro. Podrían llegar a los 135 kilos, pero no a los 140 que pretenden los de la Bundesliga. Además, este pago siempre sería fraccionado. Para ello, deben llegar a un acuerdo con los alemanes. Aunque no creen que esto sea un gran obstáculo.

Como OKDIARIO ha ido contando, las relaciones entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid son excelentes, por lo que el club blanco, que ya ha comenzado los movimientos, prefiere esperar a que se decida la Bundesliga para hacer la llamada definitiva a Hans-Joachim Watzke, CEO del conjunto alemán, en la que se le informará de que la entidad madridista presentará una oferta formal por Bellingham. La idea del club es hacer oficial el fichaje del jugador una vez acabe la presente temporada.