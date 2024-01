Tuchel ‘culpa’ al Real Madrid del bajo rendimiento de Davies: «Le está afectando»

El canadiense Alphonso Davies es uno de los nombres que suenan con mayor fuerza como futuribles del Real Madrid la próxima temporada. El lateral izquierdo finaliza contrato con el Bayern de Múnich en junio de 2025 y parece decidido a no prolongar su estancia en el club bávaro pese a la insistencia del campeón alemán por rubricar un nuevo compromiso. Esto quiere decir que, si finalmente no renueva, la última oportunidad del equipo teutón para sacar algo de rédito económico con una hipotética salida del jugador sería el próximo verano puesto que a partir del próximo enero Davies ya podría negociar su incorporación a cualquier otro club.

Esto no gusta nada a la directiva bávara puesto que esta situación u otras muy similares les ha ocurrido ya en otras ocasiones también con el Real Madrid como protagonista. La derrota en un caso así suele ser triple: primero porque pierdes un jugador destacado del que no te quieres desprender; segundo porque no consigues ingresar ni un euro o, si el traspaso se produjera este verano, el precio del futbolista se habrá devaluado debido a que la venta se produce ‘a la desesperada’ y tercero porque se refuerza un club al que se considera competencia directa en la lucha por la Champions League.

En la historia reciente, el Real Madrid ha conseguido culminar una jugada similar en dos ocasiones, con Toni Kroos y con David Alaba. En el caso del centrocampista alemán, el club blanco solo desembolsó 25 millones de euros, una cantidad irrisoria para un jugador de su nivel, más aún, si tenemos en cuenta la leyenda en la que se ha convertido el futbolista. El del austriaco fue aún peor económicamente para el Bayern que no recibió ni un euro por perder al defensa central.

Tuchel ‘culpa’ a los rumores

Ahora, la historia puede repetirse con Alphonso Davies y eso le puede pasar factura a nivel de club. El pasado fin de semana el Bayern de Múnich cayó derrotado contra todo pronóstico en el Allianz Arena frente al Werder Bremen (0-1) y todas las miradas se han dirigido hacia el lateral canadiense que ha sido ‘señalado’ como responsable del gol encajado y, por consiguiente, de la derrota.

Incluso el técnico Thomas Tuchel no dudó en darle un toque de atención en rueda de prensa y de apuntar a los rumores sobre su futuro como la causa del bajo rendimiento que está mostrando el lateral desde hace unos meses. “Creo que, ahora mismo, la situación le está afectando más que inspirando. Es lo que transmite su juego en estos momentos. Quizá se haya alejado un poco de su mejor versión”, apuntó el técnico alemán en la previa al partido que enfrentará al Bayern con el Unión Berlín.

“Tiene partidos en los que está muy bien pero en general lleva tiempo falto de confianza. Tendremos que trabajar con él para que la recupere. Debe empezar por ganar los duelos contra el balón e intensificar su comportamiento en las disputas”, recalcó el entrenador. Uno de los problemas para su renovación radica en que el futbolista quiere un salario que le coloque en el primer nivel de la escala de la plantilla, algo que el Bayern se resiste a concederle. Veremos si los rumores que le colocan en el Real Madrid son solo una medida de presión que está usando el futbolista para presionar club o si en realidad quiere recalar en el Bernabéu y está dispuesto a tensar la cuerda para lograrlo.