Rafa Marín puede ser la llave de la operación Davies

Rafa Marín podría ser la llave del Real Madrid para negociar la operación de Alphonso Davies con el Bayern de Múnich. El central madridista está cuajando una gran temporada en su estreno en Primera División con el Deportivo Alavés. Informan desde Alemania que el canterano blanco puede ser la lleva para que el canadiense recale en la entidad madridista.

La idea actual del Bayern de Múnich con el tema de Alphonso Davies es no vender. El club bávaro no quiere desprenderse de uno de sus mejores defensas, a pesar de que el canadiense no quiere renovar su contrato. Por otro lado, está el Real Madrid, que quiere contratar a Davies para reforzar su lateral izquierdo con uno de los mejores jugadores del mercado en esa posición.

En el Bayern no quieren que Davies se marche y no están por la labor de repetir lo que sucedió con Toni Kroos en el verano de 2014, cuando tuvieron que dejarle marchar rumbo al estadio Santiago Bernabéu por un precio muy inferior al de su valor de mercado, ya que entraba en el último año de contrato y no estaba dispuesto a renovar con los alemanes. Por lo tanto, los de Baviera sólo tuvieron dos opciones, o venderle, que fue lo que hicieron, o arriesgarse a que se marchara gratis.

En esta ocasión, con el canadiense en el Bayern de Múnich van a intentar convencerle con dinero, que al final es la forma más sencilla de hacerlo, para que renueve con los alemanes. En las próximas semanas, le pondrán encima de la mesa una oferta de renovación que llegará acompañada de un salario importante. En ese momento, el lateral tendrá que decidir si mantiene su postura de no ampliar su vinculación o, por el contrario, cambia de opinión y la acepta.

Rafa Marín puede ser la llave de la operación

Una operación con tres piezas donde en las últimas horas ha entrado una cuarta. Rafa Marín podría ser esa cuarta pieza que encaje el puzzle entero de la operación Davies. La entidad madridista y el cuadro alemán podrían estar barajando la posibilidad de incluir al canterano en la operación. Rafa está cedido actualmente en el Deportivo Alavés y a sus 21 años, tras rozar la temporada pasada el ascenso a Segunda con el Real Madrid Castilla, está brillando en su estreno en la máxima categoría del fútbol español con el cuadro vitoriano.

Informa el Diario BILD que Rafa Marín es del agrado de la secretaría técnica del Bayern de Múnich y podría ser la moneda de cambio con la que abaratar el traspaso de Davies al Real Madrid este próximo verano. El contrato del lateral canadiense termina en 2025 y el jugador se ha negado en más de una ocasión a renovarlo.

El propio Rafa Marín también ha entrado en las quinielas para regresar al Real Madrid en este mercado invernal tras la grave lesión de Alaba en el centro de la defensa. Pero finalmente, la entidad blanca decidió no fichar ni romper una cesión con un club con el que hay buenas relaciones como es el vitoriano.

«Davies es un tipo muy bueno y sensible. Es autocrítico y creo que la situación actualmente lo obstaculiza más que lo inspira. En general, le falta un poco de confianza en sí mismo durante un largo período de tiempo. En caso de duda, le ayuda la mayor parte del tiempo si confiamos en él. Pero, por supuesto, también es una parte importante que él moldee nuestro juego con su ritmo. Estamos trabajando para asegurarnos de que no evite tomar riesgos y continúe encontrando su confianza. Es importante contra el balón. Estamos trabajando en todos los temas y seguiremos confiando en él porque sabemos que es un buen tipo», afirmó Thomas Tuchel, entrenador del Bayern de Múnich, sobre Alphonso Davies.