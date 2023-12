El Bayern se pone duro con Davies: "No va a salir ningún lateral izquierdo".

Alphonso Davies es el lateral izquierdo elegido por el Real Madrid para el próximo verano. En el estadio Santiago Bernabéu lo tienen claro. Aunque no hablan abiertamente del canadiense, no ocultan que le siguen y que les gusta, como otros muchos. Eso sí, desde el club también son conscientes de que la operación no va a ser sencilla si el Bayern de Múnich mantiene su posición de dureza a la hora de dejar salir a un jugador con un presente y un futuro espectaculares.

En el Bayern no quieren que Davies se marche y no están por la labor de repetir lo que sucedió con Toni Kroos en el verano de 2014, cuando tuvieron que dejarle marchar rumbo al estadio Santiago Bernabéu por un precio muy inferior al de su valor de mercado, ya que entraba en el último año de contrato y no estaba dispuesto a renovar con los alemanes. Por lo tanto, los de Baviera sólo tuvieron dos opciones, o venderle, que fue lo que hicieron, o arriesgarse a que se marchara gratis.

En esta ocasión, con el canadiense en el Bayern de Múnich van a intentar convencerle con dinero, que al final es la forma más sencilla de hacerlo, para que renueve con los alemanes. En las próximas semanas, le pondrán encima de la mesa una oferta de renovación que llegará acompañada de un salario importante. En ese momento, el lateral tendrá que decidir si mantiene su postura de no ampliar su vinculación o, por el contrario, cambia de opinión y la acepta.

En el Bayern están seguros de que terminarán convenciéndole y harán casi cualquier cosa para ello. El salario que le pondrán para renovar no lo alcanzará la propuesta que le haría el Real Madrid si en algún momento le hace una oferta. De hecho, como le ha pasado a otros jugadores que han fichado por los blancos en los últimos años como Bellingham, Tchouaméni o Camavinga, tendría que renunciar a dinero para jugar como local en el estadio Santiago Bernabéu.

Por ello, en Múnich se mantienen tranquilos hasta el punto de que no están buscando ningún lateral izquierdo, ni siquiera por si acaso. Entre otros, Miguel Gutiérrez, canterano del Real Madrid y sensación en un Girona que es colider de la Liga junto a los blancos, ha sido ofrecido. Desde el Bayern le conocen a la perfección, ya que llevan años siguiéndole y en alguna ocasión han tratado de ficharle, pero la respuesta en estos momentos ha sido clara: «No necesitamos un lateral izquierdo porque no va a salir nadie».

¿Y si Davies mantiene su postura?

La otra posibilidad que tiene el Real Madrid es que Davies se mantenga firme y o renueve su contrato a lo largo de la presente temporada. Si el canadiense llegase a verano con un año más de vinculación con los alemanes, en el Bayern entenderían que es el momento de sentarse a escuchar ofertar por el futbolista. Eso sí, no saldrá barato.

El valor de mercado de Davies según la web especializada Tranfermarkt.com es de 70 millones de euros, por lo que el Bayern, a pesar de entrar en el último año de contrato, no le dejaría salir por una cantidad inferior a los 50 kilos. Sin duda, un gran desembolso para un jugador que en unos meses podría llegar gratis, pero un precio que desde el Santiago Bernabéu se podría llegar a aceptar para hacerse con un jugador de nivel mundial.

Las otras opciones

La otra opción que tiene el Real Madrid en estos momentos para reforzar el lateral izquierdo es Miguel Gutiérrez. El club blanco sigue teniendo el 50 por ciento de los derechos del canterano madridista. Entre los planes de la entidad está el esperar hasta verano para estudiar si pagan ocho millones al Girona y le traen de vuelta, aunque parece complicado que el mercado les deje esperar tanto.

Tal y como ha contado OKDIARIO, en enero clubes llegados desde la Premier League, especialmente el Chelsea, están por la labor de pagar la cláusula de 35 millones de euros al conjunto catalán para hacerse con los servicios del lateral izquierdo. Si esto sucede, el Real Madrid tendrá que ser avisado y deberán decidir si pagan la mitad para hacerse con el fichaje ya, aunque siempre terminaría la temporada con los catalanes, o le dejan marchar ingresando 17,5 kilos.

Las otras opciones que contempla el Real Madrid es continuar con Mendy y Fran García. Ambos tienen contrato, aunque el deseo del club es que salga el francés el próximo verano. De hecho, una venta del galo ayudaría a poder hacer frente a los 50 millones, aproximadamente, que pediría el Bayern de Múnich por Davies si, finalmente, el canadiense no renueva. Mientras que el canterano, que llegó este verano, es el que más opciones tiene de no moverse la próxima campaña, aunque no se puede descartar nada.