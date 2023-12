Oficial: Ancelotti renueva hasta 2026

El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Carlo Ancelotti hasta el 30 de junio de 2026. De esta forma, se garantiza continuar con el italiano, como mínimo, dos temporadas más. En el comunicado del club, se puede leer que el italiano «es el único entrenador que ha ganado cuatro Copas de Europa y el que ha conseguido más victorias en la historia de esta competición (118), y es también el primer entrenador en ganar las cinco grandes liga europeas (Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España)».

Además, el club blanco destaca su trayectoria: «En sus cinco temporadas como entrenador del Real Madrid, ha ganado 10 títulos: 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España».

Como contamos en OKDIARIO, en el Real Madrid tenían claro desde hace tiempo que Ancelotti era el técnico ideal. «No hay ningún entrenador mejor que él», aseguraban desde la cúpula madridista abiertamente, donde estaban seguros de que no había un técnico más preparado en estos momentos para coger las riendas de la entidad blanca. Carletto es era ideal, en el club lo sabían y por eso no han dudado en llegar a un acuerdo que fue fugaz. El italiano quería seguir, pero, como contó este medio, su condición era saberlo antes de Navidad. Por lo tanto, deseo cumplido.

En el Real Madrid ya hablaban abiertamente de la continuidad de Ancelotti desde hace varias semanas, cuando el acuerdo estaba en cerca de cerrarse. Se firmó justo antes de las vacaciones de Navidad. No hace tanto parecía imposible pensar en que el italiano fuese a continuar al frente del banquillo una vez finalizase la presente temporada. Con Brasil golpeando con fuerza la puerta y falta de respeto hacia el club blanco, los nombres para sucederle no cesaban de aparecer. Pero, finalmente, Carletto seguirá al frente del equipo.

Ancelotti será el entrenador del Real Madrid las dos próximas temporadas. El futuro del italiano pasa por seguir ligado al conjunto blanco, por lo que ha renovado el actual contrato que finalizaba el próximo 30 de junio hasta 2026. En el club creen que no hay nadie mejor que Carletto, mientras que el técnico está feliz en la capital de España y en el equipo de las 14 Copas de Europa.

Justicia con Ancelotti

En el Real Madrid han sabido ser justos con Ancelotti y han reconocido que el italiano lleva años sobreponiéndose a todo. Llegó por sorpresa en 2021 y los blancos no sólo no ficharon a Mbappé, sino que vieron como perdían a Sergio Ramos. En 2022, tras haber ganado Liga y Champions en lo que era, a priori, una temporada de transición, tampoco llegó Kylian, pero sí Tchouaméni y Rüdiger. Y el verano pasado, tras ver como Benzema hacía las maletas, pedía un delantero que nunca llegó. Ahora, tras sufrir las lesiones de Militao y Alaba, también ha sugerido que lo mejor es fichar un central, pero si no llega tampoco pasará nada.

Ancelotti ha sabido vivir con lo que tiene en cada momento, reinventarse y, lo más importante, seguir ganando. No se queja, sólo trabaja y busca soluciones a los problemas. Problemas que se han sucedido esta temporada en forma de lesiones y para los que el italiano siempre ha encontrado una solución hasta el momento.

Una carrera brillante

Ancelotti ha dirigido a varios equipos de alto perfil, incluyendo el Milan, Chelsea, París Saint-Germain, Bayern Múnich, y por supuesto, el Real Madrid, donde seguirá hasta, mínimo, 2026, y donde más éxitos ha cosechado desde el banquillo.

Ancelotti ha tenido dos etapas como entrenador del conjunto blanco. La primera fue entre las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. Durante este tiempo, Carletto llevó al equipo a la victoria en varias competiciones importantes. Bajo su dirección, el Real Madrid ganó una Copa del Rey, una Champions, la ansiada Décima, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, estableció algunos de los récords históricos del club.

Después de su primera etapa en el Real Madrid, Ancelotti pasó a entrenar al Bayern Munich y luego al Everton antes de regresar al Real Madrid en junio de 2021 para su segunda aventura. Desde su regreso, Ancelotti ha continuado demostrando su habilidad táctica y su capacidad para liderar al equipo. Desde su vuelta lo ha ganado absolutamente todo. La Decimocuarta, la Liga, la Copa, la Supercopa de España, de Europa y el Mundial de Clubes.

Ancelotti a lo largo de su carrera ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y para manejar las expectativas de los clubes de alto nivel. Su éxito en el Real Madrid es un testimonio de su habilidad como entrenador.

El italiano ha tenido una carrera impresionante como entrenador del Real Madrid. En sus dos etapas en el club, ha demostrado ser un líder efectivo y ha llevado al equipo a la victoria en varias competiciones importantes, destacando las dos Champions. Su impacto en el club es innegable y su legado en el Santiago Bernabéu perdurará.