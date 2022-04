El padre de Haaland se queda sin vacaciones por culpa de su hijo

Erling Haaland es el gran protagonista del mercado de fichajes junto a Kylian Mbappé. El futuro del noruego apunta al Real Madrid, que está muy interesado en hacerse con sus servicios y así juntar a las dos grandes estrellas llamadas a dominar el fútbol en los próximos años. El delantero tiene decidido abandonar el Borussia Dortmund y su padre, Alf-Inge Haaland, augura un «verano loco».

Todo viene a raíz de unas declaraciones del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, en las que se descartaba de la pelea por el futbolista noruego este verano: «No nos vamos a meter en eso. Las cifras de las que se hablan son una locura. No queremos tener ninguna intervención en esto, ni siquiera pensar en ello. Para ser honesto no quiero tener nada que ver con eso. No es nada divertido».

Ante estas declaraciones, el patriarca y uno de los hombres clave junto a Mino Raiola en las negociaciones para firmar al portentoso crack vikingo, respondió al entrenador red al interpretar que había dicho que no irían a por Haaland porque su entorno estaba preparando un «verano loco». «Verano loco. ¿Debería ser eso un argumento?», respondió Alf-Inge Haaland.

El padre de Haaland se mostró contundente cuando le preguntaron si eso debía ser una excusa para descartarse de la pelea por el fichaje de su hijo. Aunque el diario noruego borró las declaraciones del técnico al tratarse de un malentendido, el cabeza de familia prevé que sea un «verano loco». Ofertas no le faltan al delantero nórdico, aunque el favorito para hacerse con sus servicios.

El futbolista tiene el deseo de jugar en España y el cuadro blanco se presenta como la mejor opción. Su fichaje reciente por Adidas le acerca todavía más al 13 veces campeón de Europa. Aunque los blancos tendrán que pelearse con las grandes potencias del Viejo Continente, como el Manchester City, para llevarse el gato al agua. Eso sí, en el club son conscientes de que la operación no será barata.