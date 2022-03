El fichaje de Haaland ya tiene fecha.

El Real Madrid quiere que el culebrón Haaland no se alargue mucho en el tiempo. La idea de la cúpula madridista es que la operación se cierre para bien o para mal antes de que finalice el próximo mes de abril. Desde Valdebebas no están por la labor de que el fichaje del delantero noruego se alargue en exceso durante el verano, por lo que el escenario ideal que se vislumbra desde la entidad madridista es que en las próximas semanas todos se acelere y se finiquite una operación que no será sencilla, pero donde los blancos van a ir con todo.

La orden de las altas instancias del Real Madrid es que hay que ir a por Haaland en la que se espera que sea la gran batalla final. Sus rivales en esta guerra serán el Manchester City, que tiene el músculo económico para pagar lo que haga falta, y el Barcelona, que aunque económicamente saben que es imposible, no desisten por completo y siguen estudiando fórmulas para poder ser competitivos en esta operación.

El Real Madrid sabe que sigue partiendo con ventaja en esta operación. Haaland quiere jugar en España y, en especial, en el Real Madrid. Las relaciones con el Borussia Dortmund son excelentes y el club alemán prefiere que siga creciendo en el Santiago Bernabéu antes que en cualquier otro equipo. Y los blancos ya conocen cuales son las pretensiones tanto del padre como de Raiola. Deberán pagar 25 millones de euros a cada uno y, aunque no son partidarios de pagar grandes cantidades comisiones, tienen el músculo económico suficiente para poder desembolsar dicha cantidad.

El mayor rival que tiene el Real Madrid en esta operación es el Manchester City. Los ingleses parten en desventaja porque Haaland quiere jugar en España, pero a su favor tienen un proyecto deportivo muy poderoso, la solvencia económica suficiente para poder acometer la operación y a Pep Guardiola, que ha mantenido conversaciones con el jugador en diferentes ocasiones para explicarle su proyecto. En un tercer escalón está el Barcelona.

El Clásico lo confirmó

Antes del Clásico ya no había dudas, pero tras perder 0-4 contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu las altas esferas confirmaron que hace falta reforzar la delantera. Sin Karim Benzema, lesionado, Ancelotti no apostó por ninguno de los atacantes que tiene en su plantilla. Mariano y Jovic empezaron en el banquillo, mientras que Bale se apartó del duelo por unas supuestas molestias en la espalda. La cúpula madridista no quiere que la próxima temporada esto se repita y tiene claro que deben tener jugadores de primer nivel para poder afrontar cualquier situación o ausencia de un jugador.