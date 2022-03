Gareth Bale está concentrado para el partido de este jueves frente a Austria. Toda Gales está pendiente de ese partido. La selección que dirige Ryan Giggs se juega el pase a la final de la repesca en busca de un billete para el Mundial de Qatar. El futbolista del Real Madrid, ya recuperado de las molestias en la espalda que le impidieron jugar el Clásico, liderará a su selección y asegura que la clasificación para el Mundial ha requerido toda su preparación de los últimos meses.

«Estoy concentrado únicamente en este partido, en esta clasificación. Hay mucho en juego y no estoy pensando en ninguna otra cosa ahora. Esto requiere toda mi atención y concentración, toda mi preparación de los últimos meses. No pienso en otra cosa que no sea el partido. Soy un aficionado, incluso aunque esté jugando. Quiero ver a Gales en un Mundial, lo juegue o no. Es un partido tremendamente importante, pero tenemos experiencia en jugar partidos importantes y este es otro de ellos. Ojalá podamos rendir y sacar un buen resultado», asegura el galés.

«Pase lo que pase, haré todo lo que pueda para jugar 120 minutos si me lo piden. Daré el 100%, como siempre hago», cuenta Bale en la previa del encuentro frente a la Austria de Alaba. Además, desvela cómo afrontará una tanda de penaltis en caso de que el partido llegue a ese punto: «Siempre me impulso a tener una mentalidad positiva. No me importa si voy al primero o al quinto mientras marque mi penalti y haga el trabajo para el equipo y haga mi trabajo para el equipo. Eso es lo más importante».

«La experiencia va a ayudar. Tener esa experiencia en grandes partidos, en manejar los nervios y la presión siempre es algo bueno. Es algo que todos sabemos y creo que podemos usarlo a nuestro favor. Tener jugadores experimentados en el equipo puede ayudar a los jóvenes. Ahora todo se trata de prepararse para el partido y manejar la situación tan bien como podamos, dando el 100% y sin lamentos», comenta Bale en una entrevista con Sky Sports.

Respecto a la pregunta sobre su retirada, el jugador no quiso hablar de ello y asegura que sólo piensa en el partido de este jueves: «No tiene sentido. No tengo que pensar en eso. Tengo planes para el futuro, pero este momento no estoy pensando más allá del partido de esta noche». Lo cierto es que Bale termina contrato con el Real Madrid y no va renovar. Ha habido rumores sobre una posible retirada pero de momento se desconocen cuáles son sus planes de futuro.