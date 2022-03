Bale puede superar con Gales los minutos jugados con el Real Madrid esta temporada

Gareth Bale estará a disposición de la selección de Gales de cara a la repesca del Mundial de Qatar 2022. Después de borrarse del Clásico, el jugador del Real Madrid ha viajado a Cardiff para concentrarse de cara a las semifinales del play-off que da acceso a la cita mundialista ante Austria. Si no hay ningún tipo de imprevisto, como sucedió antes del partido ante el Barça, el extremo madridista superará con su selección los minutos que ha jugado con el conjunto blanco esta temporada.

Todo apunta a que Bale será el líder sobre el terreno de juego de Gales en esta repesca. En ella se juegan el estar por primera vez en los últimos 64 años en una Copa del Mundo y, al ser la última oportunidad de Bale para conseguirlo, quiere cumplir el sueño de disputarla. Como capitán y líder absoluto del equipo, no hay dudas de que si está en plenas condiciones –como parece– será de la partida.

Bale no ha tomado esta temporada riesgos con el Real Madrid, todo lo contrario que pasa cuando se enfunda la elástica de su selección. De hecho, su meta en estos últimos meses pasa por estar en Qatar y en ello se ha centrado. Sin embargo, lo ha hecho a costa de no jugar en muchas ocasiones con su club para estar en condiciones de viajar con su equipo nacional.

En lo que va de curso, ha jugado 270 minutos en cinco partidos con el conjunto blanco. Ancelotti comenzó la temporada confiando en él, lo que le llevó a jugar de titular los tres primeros partidos del curso, en los que hizo un gol. A partir de ahí, una lesión con Gales le llevó a no volver a estar a disposición del técnico italiano, aunque entre medias sí que jugó de nuevo con su combinado nacional, llegando incluso a forzar.

De jugar el próximo encuentro ante Austria, Bale podría superar con Gales los minutos que ha jugado en el Real Madrid. Hasta la fecha ha disputado tres de los seis partidos de clasificación para el Mundial de esta temporada y parte de un amistoso ante Finlandia. En total, 232 minutos repartidos en dos partidos completos y una parte de otro, en el que tuvo que retirarse lesionado. Después de su milagrosa recuperación, todo hace indicar que la estrella del equipo estará sobre el césped para buscar su clasificación para la final de la repesca mundialista.

No es la primera vez que el Real Madrid tiene que sufrir las preferencias de Gareth Bale. En lo que va de curso ha sido un hecho que ha priorizado a la selección de su país por encima de sus responsabilidades en el club, pero ya había dado pistas de ello en más de una ocasión. No hay que olvidar aquella pancarta mostrada tras sellar su pase para la última Eurocopa, en la que se podía leer sobre una bandera de su país: «Gales. Golf. Madrid. En ese orden».

Ahora ha vuelto a quedar claro, si es que no lo estaba ya lo suficiente, que el objetivo de Bale esta temporada, en la que acaba contrato con el conjunto blanco y no renovará, es el de ayudar a su selección a toda costa. No importa que esté lesionado o alegue unas molestias para no jugar. Con Gales sí que está dispuesto a forzar con tal de tratar de estar en el Mundial.

La última prueba la tenemos en el último encuentro del Real Madrid. Bale se perfilaba como una de las opciones más que válidas para Ancelotti de cara a suplir a Benzema en el Clásico. Sin embargo, a última hora y tras más de dos meses sin lesionarse, se cayó a última hora de la convocatoria, por problemas en la espalda. Dos días después, se le ha visto al cien por cien ejercitándose sin problemas con el resto de sus compañeros de selección.

No es la primera vez que sucede, puesto que este curso ya se perdió dos meses de competición por una lesión sufrida en un parón. Pese a no haber estado en condiciones de jugar, forzó para marcharse con Gales, pese a que no se jugaba nada. Jugó el primer partido y tuvo que abandonarlo en el descanso. Regresó lesionado a la capital española y no estuvo de baja durante mes y medio más.