La última de Bale: se entrena con Gales después de borrarse del Clásico

No por no sorprender deja de ser significativo. Gareth Bale se entrenó con aparente normalidad con Gales en la primera sesión previa al duelo de la repesca para el Mundial de Qatar 2022 que le enfrenta a Austria. Todo ello después de no haber jugado el Clásico alegando problemas en la espalda.

Gareth Bale is fit and ready to play for Wales against Austria on Thursday 💪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/IBhsqq5It5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 22, 2022

Gareth Bale no estuvo contra el Barcelona, pese a formar parte de la convocatoria inicial del partido. El galés tuvo que ser el descarte de Carlo Ancelotti después de sentir molestias en la espalda. El atacante se presentaba como una de las opciones del italiano para suplir a Benzema, pero finalmente se borró del encuentro a última hora.

“No se encontraba bien y no estaba disponible. No sé qué pasará con Gales, ellos tomarán la decisión”, explicó Carlo Ancelotti tras ser preguntado por el futbolista al final del partido.

Todo ello coincidía antes de marcharse con Gales para jugar la repesca del Mundial, la gran ilusión de Bale de cara al tramo final de su carrera. No es la primera vez que el jugador le da prioridad a su selección por delante de su equipo, algo que ha agotado la paciencia del club y de los aficionados.