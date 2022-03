Gareth Bale ha roto su silencio desde la concentración con Gales. El futbolista del Real Madrid, que se cayó de la convocatoria del Clásico por molestias en la espalda, asegura que se encuentra en perfectas condiciones para ayudar a sus compañeros en las semifinales de la repesca del Mundial de Qatar ante Austria, este jueves ante Austria.

«Es normal tener algunas molestias, pero estoy en muy buena forma», comienza diciendo el extremo de Cardiff. No obstante, esas molestias, que le impidieron acudir si quiera a la grada del Santiago Bernabéu para apoyar a sus compañeros, no son lo suficientemente graves como para no jugar con Gales: «Estoy preparado para jugar lo que sea necesario».

Bale ya se ejercitó con normalidad en la primera sesión de la selección que entrenada por Ryan Giggs. Al futbolista del Real Madrid se le vio alegre, sonriente y sin molestia alguna que le impidiera completar la sesión con normalidad. Este miércoles repitió y volvió a hacer el entrenamiento íntegro con el grupo y parece estar listo para jugar el jueves.

Gales se juega la vida en este partido. El combinado que lidera el madridista busca el billete al Mundial de Qatar que se disputará en el mes de diciembre. Austria será la primera piedra en el camino y para ello contarán con el apoyo de su público, ya que actuarán como locales en el Cardiff City Stadium. En caso de ganar a los austríacos se enfrentarían al ganador del Escocia-Ucrania, un partido que se ha pospuesto por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que la final aún no tiene fecha.