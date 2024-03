El Bayern sigue presionando a Davies y ahora no descarta su renovación

El culebrón del caso Davies no ha acabado ni mucho menos. Así lo trasladan al menos desde el Bayern de Múnich, equipo del lateral canadiense que, en un giro de los acontecimientos, ahora asegura que existen conversaciones entre el club bávaro y los representantes del futbolista y que no descarta que el canadiense renueve su contrato con el conjunto aún dirigido por Thomas Tuchel. En palabras del secretario técnico de la entidad, Christoph Freund, «no es improbable» que el jugador pretendido por el Real Madrid continúe su carrera en el gigante alemán.

«Hay conversaciones que se están desarrollando bien y son muy abiertas. Veremos qué sale de ellas en las próximas semanas. Una renovación del contrato no es improbable», argumentó Freund, según fuentes citadas por medios alemanes, al ser preguntado por la situación de Alphonso Davies en el club.

Por tanto, en pocas semanas comenzarán las negociaciones formales para una posible extensión del contrato del canadiense con el Bayern de Múnich. Una forma más del club alemán de presionar al futbolista y a su entorno que ya ha rechazado en más de una ocasión la idea de continuar en el equipo.

No obstante, el mayor obstáculo parece ser el salario del futbolista, según apuntan los citados medios locales. Davies pide un sueldo que ronde los 20 millones de euros anuales mientras que el club no sube de los 12-13 millones. Una diferencia considerable que no permite ser demasiado optimista aunque en las oficinas del Bayern no pierden la esperanza.

«Phoenzie está a gusto en Múnich y en el Bayern. No tengo para nada sensaciones negativas», apostilló Christoph Freund que insistió en no cerrar la puerta a una posible renovación. Parece que el club alemán ha puesto en marcha toda su maquinaria para presionar lo máximo posible al futbolista canadiense, relacionado desde hace meses con el Real Madrid que podría intentar hacerse con sus derechos federativos este próximo verano.

El Bayern, entre la espada y la pared

El histórico club solo tiene dos salidas para evitar que el lateral de 23 años no se marche libre en el verano de 2025, temporada en la que expira el contrato del jugador. La primera es intentar renovar el contrato, lo que -como medida de presión- han filtrado a la prensa que no se trata de algo tan descabellado, a pesar de las reiteradas negativas del futbolista.

La segunda es, si no consiguen ampliar la vinculación, negociar un precio de salida para este próximo mercado de verano, aunque ningún club que esté interesado en el canadiense va a llegar a las cifras que pida el Bayern de Múnich en el inicio de la negociación.

El Real Madrid, por su parte, se encuentra esperando acontecimientos sabiendo que tiene la sartén por el mango una vez que consiga el ‘sí’ del futbolista. Tanto conseguir el fichaje por un precio razonable este verano como esperar al siguiente e incorporarlo de manera gratuita son dos opciones válidas para el club blanco, que ya utilizó esta estrategia recientemente con Alaba y Rüdiger.