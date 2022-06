Bale, cazado en la ciudad deportiva del Cardiff City

El futuro de Gareth Bale empieza a esclarecerse. El ex del Real Madrid ha sido cazado este miércoles entrando con su coche en las instalaciones de la ciudad deportiva del Cardiff City, uno de los equipos interesados en hacerse con los servicios del galés. Durante su visita charló con el técnico Steve Morison por primera vez y le comunicó que tomará la decisión en los próximos días.

Desde que abandonó el Real Madrid se ha especulado mucho con su futuro. La intención del jugador es continuar en activo para preparar el Mundial de Qatar y llegar en buenas condiciones para liderar a Gales en el campeonato. Su agente confirmó que no seguiría en el club blanco y que no tenía intención de retirarse.

Varios son los nombres que han salido a la palestra en los últimos días para firmar a Gareth Bale. El futbolista descartó rápidamente la opción del Getafe y todo apunta a que el hijo pródigo volverá a casa, Cardiff, de donde salió con apenas nueve años para ingresar en las categorías inferiores del Southampton donde se formó hasta dar el salto al Tottenham en 2007.

Según publica el medio Wales Online, Bale podría estar muy cerca de llegar a un acuerdo con el Cardiff City para su incorporación. Este medio asegura que ha estado hablando con el entrenador del conjunto galés en la ciudad deportiva este miércoles y, aunque todavía no hay nada cerrado, Vincent Tan, propietario del equipo está siguiendo la situación muy de cerca.

Exclusive: Gareth Bale visited Cardiff City's training base today and spoke with Steve Morison for the first time.

+ Told he will make decision in coming days

+ Going on hols again until July 16

+ Vincent Tan keeping very close tabs on it #CCFC #Bluebirds https://t.co/SvBGD8ikJz

— Glen Williams (@GlenWilliams12) June 22, 2022