Bale: «¿Mi futuro? Tengo un montón de ofertas»

Bale opinó sobre su futuro antes de enfrentarse a Ucrania en la repesca del Mundial de Qatar 2022. El galés fue cuestionado sobre su futuro y dejó claro que tiene varias ofertas encima de la mesa. Todo ello con una posible retirada pululando en el ambiente.

«No necesariamente, no. Como he dicho antes, no me estoy concentrando en lo que me espera en el futuro. Tenemos un partido muy importante. No necesito pensar ni preocuparme por nada más». Esta fue la respuesta de Gareth Bale tras ser cuestionado sobre una posible retirada.

Gareth Bale también fue cuestionado sobre si su equipo en la próxima temporada días después de anunciar su salida del Real Madrid hace días a través de una carta. «¡Tengo un montón!», dijo en declaraciones a Mirror.

El ex del Real Madrid también opinó sobre la situación actual de Ucrania, selección con la que se enfrentan este domingo por un billete en el Mundial. «Sólo ver las fotos y leer sobre lo que está pasando es desgarrador», afirmó.