Gareth Bale no jugará en el Getafe. El propio jugador lo ha asegurado entre risas durante la concentración con la selección de Gales. El todavía futbolista del Real Madrid se ha pronunciado acerca de su futuro y ha rechazado la opción de convertirse en futbolista azulón de cara al próximo curso. Si Ángel Torres sorprendía hace días afirmando que había habido contactos con el agente del británico, el mismo Bale ha desechado la opción de vincularse con el equipo madrileño: «No voy a irme al Getafe, eso es seguro».

Bale ha cerrado su etapa en el conjunto madridista después de nueve años en la disciplina de Valdebebas pero es una incógnita saber dónde jugará en la próxima temporada. Una vez que se ha confirmado la clasificación de Gales para el Mundial, Bale seguirá en activo buscando prepararse para la cita de Qatar. Sin embargo, hay dudas sobre si se quedará en España o regresará al fútbol inglés.

Lo que es seguro, tal y como ha señalado, es que no jugará en el Getafe. El galés ha descartado la posibilidad de cambiar el Bernabéu por el Alfonso Pérez y lo ha hecho entre risas con los periodistas que le han preguntado sobre sus intenciones de cara al próximo año. «Vaya donde vaya será un win-win, porque jugaré partidos antes del Mundial», ha revelado el galés.

Getafe ❌

Gareth Bale says he will NOT be going to Getafe following links over the last few days. 🤣 pic.twitter.com/c7yhKmKcM1

— Football Daily (@footballdaily) June 10, 2022