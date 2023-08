Ansu Fati se cuela en las ruedas de prensa de Ancelotti y Xavi: «¿Esto es una broma?»

Las ruedas de prensa de este viernes de Carlo Ancelotti y Xavi Hernández han tenido un protagonista que casi nadie esperaba: Ansu Fati. El nombre del jugador culé ha aparecido en boca de los periodistas e incluso el entrenador del Barcelona ha calificado todo el cisma montado como una broma. Y no es para menos.

Todo ocurrió en la rueda de prensa de prensa de Carlo Ancelotti, en la que se cuestionó al entrenador italiano sobre el posible fichaje de Ansu Fati. «Es un joven que tiene mucho talento y que va a tener un gran futuro. Y aquí me quedo», respondió el técnico madridista acerca de la posible contratación de un jugador que el club no contempla.

Esta pregunta llegó a Barcelona donde Xavi Hernández compareció en la Ciudad Deportiva Joan Gamper horas después de la comparecencia de Carlo Ancelotti. Xavi, que hace días dejó en el aire la posibilidad de una venta en los últimos días de mercado, en esta ocasión fue algo más categórico.

«¿Ansu al Madrid? ¿Estáis de broma? Con Ansu ya fui muy contundente la semana pasada. Es patrimonio del club ahora y en el futuro. Más claro no se puede ser», afirmó el entrenador del Barcelona que quiso zanjar el tema. «Se están generando debates estériles con Ansu y no lo entiendo. Es un jugador que pertenece al Barça y contamos con él. Está bien de forma y estamos muy contentos con su rendimiento. Esperemos que ya se acabe de hablar de todo esto porque no tiene sentido», indicó el técnico.

El Barcelona le busca salida

A pesar de las palabras de Xavi Hernández este viernes, parece obvio que Ansu Fati tiene puesto el cartel de transferible. El club culé tiene liquidez y la posible venta del futbolista que no es considerado titular podría dar aire a las arcas del conjunto culé. En los últimos días ha sonado como posible fichaje del Atlético y como ya avanzó el técnico catalán hace unos días, habrá que esperar a los últimos días de mercado.