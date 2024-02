El Real Madrid también se la pega en la Copa

El Real Madrid también se despide de la Copa de la Reina. Las madridistas volvieron a no estar a la altura en un partido importante y, tras los batacazos en Champions y Supercopa, llegó el copero. El Atlético de Madrid se impuso por 2-1 a las de Alberto Toril, en un derbi madrileño en el que les faltó intensidad y fútbol para poder pelear. Eso que sí tuvieron las rojiblancas, que por medio de Ludmila y Eva Navarro se llevaron la victoria. El gol de las madridistas, como no, lo hizo Linda Caicedo.

Los dos protagonistas de la final del pasado año se volvían a ver las caras en el torneo del KO. El campeón Atlético recibía en su casa al Real Madrid en un momento de forma, cuanto menos, comprometido para las rojiblancas. Los resultados no habían acompañado en los últimos encuentros a las de Manolo Cano, que tras caer en semifinales de la Supercopa ante el Levante, sumaban un empate y una nueva derrota.

Por contra, las de Toril habían recuperado las sensaciones en Liga, haciéndole siete goles al Valencia en el último encuentro. Las madridistas llegaban tras su eliminación en Champions, donde se dejaron llevar, una vez quedaron eliminadas, pero han sabido encontrar en el campeonato doméstico la forma de sacar adelante sus partidos. Ahora, la Copa volvía a aparecer como un objetivo real, con permiso de un imparable Barcelona.

Saltaban las blancas al césped de las instalaciones del Atlético en Alcalá de Henares con un once en el que llamaba la atención la ausencia de Olga Carmona. La lateral se quedaba en el banquillo y en su lugar aparecía Svava. Tampoco estaba Teresa en el centro del campo, fuera de la convocatoria. Formaban con: Misa; Oihane, Ivana, Kathellen, Svava; Toletti, Zornoza; Feller, Caicedo, Athenea; y Moller.

Por su parte, en el conjunto rojiblanco aparecía como principal novedad la presencia de Ludmila de inicio, en la que era su primera titularidad desde que se rompiera el pasado curso, en otro derbi, el cruzado. El Atlético salía con una alineación integrada por: Gallardo; Shei, Cinta, Menayo, Moraza; Boe Risa, Gaby; Eva Navarro, Sheila, Ajibade; y Ludmila.

Tras un arranque dominado por el conjunto madridista, las locales pudieron abrir el marcador con un disparo de Sheila que se marchó rozando el palo de la portería de Misa. Contestaron las blancas cuando se cumplía el cuarto de hora de juego, con una acción clarísima tras un chut de Athenea que repelió Lola Gallardo. El rechace quedó muerto en el área pequeña y trató de llegar Moller, que forzó el saque se esquina.

También lo probó Linda Caicedo. La cafetera no se lo pensó y, desde fuera del área, buscó con toda la intención la portería de Lola tras un córner. Su remate obligó a la guardameta rojiblanca a estirarse para evitar el primero. De lejos era una de las únicas maneras que encontraban las madridistas para generar peligro y Svava volvió a intentarlo, con un potente chut que se marchó alto.

Llegando al descanso, el Atlético consiguió volver a poner en evidencia a la defensa blanca. Ajibade, que estaba siendo un quebradero de cabeza para Oihane, generó un agujero en la defensa con una pared y, tras conducir hasta el área, tocó para Ludmila, que estaba en el punto de penalti. La brasileña se revolvió ante Svava y fusiló la portería de Misa, que poco o nada pudo hacer. De hecho, la guardameta salvó el segundo minutos después, despejando una falta lanzada por Boe Risa.

Al Real Madrid tampoco le da en Copa

Comenzó la segunda mitad con un golazo de Linda Caicedo para poner el empate. La colombiana aprovechó un toque forzado de Feller que la plantó ante Gallardo y no dudó en picarle el balón por arriba. Se recomponía el Madrid tras una mala primera mitad nada más salir del túnel de vestuarios, con el que era el 1-1. Sin embargo, la alegría duraría poco.

Eva Navarro aparecía para hacer un golazo con el que las rojiblancas volvían a ponerse por delante en el marcador. La internacional española se sacó un zurdazo desde la frontal para batir a Misa, con un disparo ajustado al palo corto al que no llegó la canaria.

Cogía intensidad el partido a medida que pasaban los minutos y la polémica aparecía en una jugada en la que el Real Madrid reclamó una mano en el área que parecía bastante clara. Tras un disparo lejano, el balón tocaba en el brazo de Cinta, pero la colegiada, que estaba enfrente, hacía un claro gesto de que no había nada. Algo que indignó a Misa, que se enfrentó con la grada.

Comenzaba a hacer cambios Toril, que quitó primero a Athenea y, después, a Feller y Svava para dar entrada a Bruun, Raso y Olga. Pese a ello, la reacción no llegó. Las madridistas no supieron reaccionar y no pudieron ante un buen Atlético que, sin generar en exceso, consiguió eliminar a un pobre Real Madrid que se despide de la Copa y al que no le queda otra competición que no sea la Liga.