El Real Madrid pasa por encima del Athletic y se mete en la final de la Copa de la Reina

Con Caroline Weir es más fácil. La escocesa guió al Real Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina para meter a las blancas en la primera final de su historia. No tuvieron rival las de Toril, que con su estrella más enchufada que nunca pasaron por encima de un Athletic que no tuvo opción en ningún momento y que no pusieron en complicaciones a Misa.

Doblete y asistencia de Weir en la goleada por 0-4 a las bilbaínas, en un encuentro en el que también marcaron Toletti y Athenea. Las madridistas se citan el próximo sábado, a las 22:00 horas, con el Atlético de Madrid, en un derbi que decidirá a las ganadoras de la Copa de la Reina en Butarque, sede de la Final Four.

El Real Madrid partía de inicio con la sorpresa de Kenti Robles en el once. Misa estaba bajo palos, mientras que la mexicana aparecía en el lateral derecho, haciendo que Ivana pasara al eje de la zaga y que se quedara fuera Rocío. En la izquierda, Olga era también de la partida, en detrimento de Svava, mientras que Zornoza sentaba a Teresa y aparecía en el doble pivote junto a Toletti. Arriba, Weir aparecía como piedra angular del ataque, con Athenea y Linda en los costados y Feller en punta.

Las madridistas tenían ante sí una oportunidad histórica. Buscaban su primera final, algo que es mucho más fácil si cuentas en tus filas con Caroline Weir. La escocesa no tardó en abrir el marcador, haciendo el primer tanto en el minuto 7 de partido. Zornoza vio el desmarque de la estrella madridista y no dudó en mandarle un balón bombeado que recibió en la frontal, levantó la cabeza, vio a Quiñones adelantada y se inventó una vaselina que adelantaba a las blancas.

Antes, Feller la había arrebatado un remate claro tras una internada de Linda Caicedo. La colombiana también hizo diabluras desde la izquierda y estuvo a punto de poner el segundo. Lo evitó el poste, que repelió su potentísimo disparo.

Volvería a aparecer Weir para dejar clara su superioridad. Cayéndose, combinó con Athenea, se levantó, cogió otra vez el balón y puso un centro para que Toletti rematase de volea y, con algo de suerte tras tocar en una rival, hiciera el segundo. Pudo redondear la noche la británica cuando no se había cumplido ni media hora, plantándose sola ante Quiñones tras superar a dos rivales, pero no le salió un buen disparo.

Aparecería para sentenciar antes del descanso Athenea. El Madrid era un vendaval en ataque imposible de frenar por el Athletic. Habían encontrado en Linda a su puñal más incisivo y trataban de explotarlo cada vez que tenían oportunidad. De un balón a la carrera para la colombiana llegó el tercero, con Athenea cruzándose desde su banda hasta el palo contrario para atacar el centro raso y mandar el balón al fondo de la red.

Zarpazo de Weir y a pensar en la final

Comenzaba la segunda parte con doble cambio en las filas madridistas y con gol. Athenea y Feller dejaban su sitio a Moller y a Oroz, mientras que volvía a aparecer Weir para batir de nuevo a Quiñones por bajo, al cazar un rechace en el área. Era su segundo y último gol de la noche, puesto que Toril, pensando ya en la final, daba entrada minutos después a Svava y Teresa, quitando también a Zornoza.

El cuarto nada más comenzar la segunda parte hizo que las madridistas comenzasen a gestionar el paso de los minutos, pensando ya en la final. El término del partido estuvo marcado por un incidente en la grada. Tuvieron que intervenir los servicios sanitarios y el partido se paró durante seis minutos, aunque se reanudó después sin problemas.

El Real Madrid terminó logrando sin problemas su clasificación para la final de la Copa de la Reina y se medirá en Butarque el próximo sábado al Atlético de Madrid. Será la primera final para la sección femenina del club blanco, que buscará inaugurar sus vitrinas con su primer título.