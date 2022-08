El Real Madrid y Esther comienzan la temporada goleando al Sturm Graz. El conjunto blanco se impuso por 6-0 al conjunto austriaco en la primera ronda de la previa de la Champions League –a partido único– con una actuación estelar de la delantera. Se estrenaban las madridistas con el atractivo de ser la puesta de largo de los fichajes, pero los focos fueron para la granadina, que marcó cuatro y asistió en otro a Feller, en una goleada que cerraba Athenea, para citar al equipo el próximo domingo con el Manchester City, en un nuevo duelo a vida o muerte, que se jugará también en el Di Stéfano.

Primer partido oficial para las de Toril esta temporada y primera final, que pasan con nota. Meterse terceras a última hora el pasado curso en Liga tenía premio, pero era un caramelo envenenado en forma de tres rondas de clasificación para llegar a la fase de grupos de la Champions, las dos primeras a partido único. El primero frente al equipo austriaco, al que no dejaron prácticamente pasar del centro del campo en lo que fue una actuación coral perfecta.

El técnico ponía el que se espera que sea su once de gala para el duelo. No quería correr ningún tipo de riesgos. Lo hacía con Misa en portería, escoltada por Kenti y Olga en los carriles e Ivana y Kathellen en el eje de la zaga. Por delante, dos líneas de tres. La primera, que aspira a convertirse en el Triángulo de las Bermudas del femenino, integrada por Toletti, Weir y Zornoza. Arriba, a Athenea y a Esther las acompañaba Naomie Feller.

El reforzado conjunto blanco se estrenaba ante su público y lo hacía con las cuatro incorporaciones de inicio. Las sensaciones no han podido ser mejores en pretemporada, lo que ha desatado la ilusión de cara al curso que se inicia. Aunque para que no se disipen rápido, deben superar la fase previa de la máxima competición. Y, por el momento, no han podido empezar mejor.

Weir ha despertado la ilusión durante la pretemporada y fue la primera en probar a la portera El Sherif, tras una gran combinación con Esther, que poco tardaría en erigirse como la protagonista del partido. En el minuto 15 se sacaba un cabezazo cruzado a un centro perfecto a centro de Athenea y antes del descanso apuraba línea de fondo para asistir con un pase de la muerte a Feller. Cerraba la primera mitad con un balón al larguero.

En la segunda parte, llegaría el recital absoluto. En apenas 20 minutos, completaba Esther su póker de goles. Primero, con otro soberbio testarazo sobre un centro de Kenti, después para cruzar uno desde el costado izquierdo de Svava y, por último, para bajar el balón con toda la calma del mundo y no fallar el mano a mano. Con prácticamente la mitad de la segunda parte por jugarse, se cayó el Di Stéfano para despedirla.

Pero aún daba tiempo a otro tanto más, que marcaría Athenea. La internacional no faltó tampoco a la fiesta del gol en Valdebebas y aprovechó un pase en profundidad de Moller que la dejó sola ante El Sherif para poner el sexto de la noche.

El Real Madrid deja grandes sensaciones en el estreno oficial de la temporada. Las blancas golearon con una gran actuación en conjunto y, más allá del partidazo de Esther, destacó la rápida adaptación de las nuevas incorporaciones al engranaje de Toril. El domingo, una verdadera prueba de fuego: el Manchester City, al que ya dejaron el pasado curso fuera de la fase de grupos.