Un fichaje galáctico: doblete de Hayley Raso para meter a Australia en octavos del Mundial

Uno de los fichajes del Real Madrid este verano está deslumbrando en el Mundial. Hayley Raso ha brillado con Australia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2023, en el que las anfitrionas buscaban el pase a octavos de final. La extremo del conjunto blanco ha sido la autora de un doblete en la primera parte que metía a su selección en la siguiente fase, al superar a Canadá por 4-0.

La nueva delantera del Real Madrid fue la encargada de hacer los dos primeros goles de su selección en el partido. Australia, que está entre la terna de candidatas, llega al choque obligada a ganar para no depender de otros resultados a la hora de clasificarse y, aunque en frente tenían a otra selección potente como la canadiense, la presencia de Raso se hizo trascendental para decantar la balanza del lado de las aussies.

Sin Sam Kerr, la estrella de la selección australiana, que ha estado ausente en los tres encuentros por lesión, Raso era la figura sobre la que caía la responsabilidad de tirar del carro. Y la madridista no decepcionó. La extremo derecho volvía a ser de la partida, como en los anteriores duelos ante Irlanda y Nigeria y, tras no marcar en ellos, sí que conseguía ver puerta en el partido decisivo ante Canadá.

El primero de ellos llegaba tras un contragolpe en el que Australia aparecía por la izquierda. El potente centro al corazón del área le llegaba a la atacante, que no dudaba en fusilar la portería. Un tanto que tardó en subir, al tener que ser revisado por el VAR, puesto que en primera instancia se anuló por fuera de juego. Media hora después, llegaba el segundo de Raso, al aprovechar prácticamente sobre la línea un rechace tras un córner.

