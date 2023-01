El Real Madrid se quedó a las puertas de la final de la Supercopa de España. Las blancas consiguieron llevar su partido contra el Barcelona a la prórroga y fue ahí donde acabaron entregando la cuchara, con un penalti cometido sobre Lucy Bronze en el 110′. La británica cayó en el área en una acción con Teresa y Svava y la árbitra del partido no lo dudó: decretó los 11 metros. No falló entonces Mariona para adelantar a las culés en el tramo final del partido, certificando su clasificación.

Bronze penetró en el área y buscó el espacio hacia el interior para disparar. Fue en la conducción hacia el punto de penalti cuando chocó con Teresa, cayendo al suelo mientras que también era alcanzada por la inercia de Svava desde atrás. La acción permitió al Barça acceder a la final de la Supercopa, en un momento en el que las madridistas estaban siendo claramente superiores, disponiendo de oportunidades para deshacer el empate.

Y esto es penalti 🤣🤣 Dos errores seguidos que han cambiado totalmente el partido… Pero nada, aquí seguimos todos permitiendo unas normas diferentes para ciertos equipos… #SupercopaFemenina | #ElClasico pic.twitter.com/Lew5cI6yHR — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) January 19, 2023

Al término del partido, Alberto Toril habló acerca de lo sucedido. El técnico madridista puso en duda la claridad de la pena máxima: «Se ha escapado en esa decisión. En una prórroga, tiene que ser una acción muy, muy, muy, muy, muy clara. Si no es muy clara, pitar un penalti a falta de un minuto, es un poco extraño. Debería ser muy claro. No lo he visto, pero parece ser que no es muy claro».