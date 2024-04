Alineación del Barcelona contra el Real Madrid: Ter Stegen es la gran esperanza

La alineación del Barcelona contra el Real Madrid no ofrecerá ninguna sorpresa. Xavi Hernández sacará el mismo once que ante el Paris Saint-Germain hace cuatro días en Montjuic. La eliminación en los cuartos de final de la Champions League no le hará cambiar el once de gala al técnico español. Un once que estará liderado un día más por Ter Stegen, el gran valuarte de la defensa culé y que acumula nada más y nada menos que seis partidos consecutivos sin recibir gol en Liga.

Como comentamos, Ter Stegen estará infatigablemente un día más defendiendo la portería del Barcelona. El portero alemán es la gran esperanza del conjunto azulgrana para no recibir gol, mantener la portería a cero y tratar de sacar los tres puntos para seguir vivos en la competición doméstica. De no obtener la victoria, el Real Madrid se meterá en su bolsillo la Liga a falta de seis jornadas.

La defensa del conjunto azulgrana estará formada nuevamente por los mismo hombres que ante el Paris Saint-Germain. En toda la temporada ha sido Koundé el encargado de ocupar la posición de lateral diestro, pero no se descarta que esta vez sea ocupado por Araujo para frenar a Vinicius. De esta manera, el francés acompañaría a Cubarsí en el centro de la zaga y el uruguayo se colocaría en la derecha. En el lateral zurdo estará una noche más Joao Cancelo. El portugués viene de una semana difícil donde ha denunciado amenazas tras el partido ante el PSG. «Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer», dijo recientemente.

En la medular volverán a repetir los tres hombres de confianza para Xavi Hernández. Pedri, De Jong y Gündogan. El centrocampista alemán tuvo que salir este viernes a matizar sus palabras tras la eliminación ante el PSG donde criticó a Araujo por su expulsión. Pese al clima de fractura dentro del vestuario, la alineación del Barcelona no variará y el tridente en la medular será el esperado.

Lewandowski y 10 más

Robert Lewandowski estará acompañado en ataque por Lamine Yamal y Raphinha. El delantero polaco le ha metido en toda su carrera ocho goles al Real Madrid pero ninguno en los tres partidos de Liga. Seis fueron en Champions League con el Borusssia Dortmund y el Bayern de Munich y dos en Supercopas de España.

Por otro lado estarán Lamine Yamal y Raphinha. El extremo brasileño está siendo el jugador más destacado, especialmente en el aspecto goleador, en las últimas semanas en el Barcelona. Por otro lado, el joven extremo español se estrenará como titular en un Clásico ya que en la ida sólo disputó 14 minutos. En el banquillo esperará Joao Félix y Ferran Torres como revulsivos. El portugués todavía no sabe lo que es meter gol al Real Madrid en 10 partidos disputados. No lo consiguió con el Atlético, tampoco con el Chelsea y tampoco con el Barcelona esta temporada.

Posible alineación del Barcelona

Ter Stegen; Araujo, Koundé, Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski