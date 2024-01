El Real Madrid traspasa al hijo de Julen Guerrero

Julen Jon, hijo del mítico jugador del Athletic de Bilbao y de la selección española, Julen Guerrero, da un nuevo paso en su carrera y ficha por el Deportivo Alavés. En principio, se integrará en las filas del filial para participar en Segunda Federación aunque alternará con el primer equipo y lo normal es que esté en la dinámica de los entrenamientos de Luis García Plaza. El joven de 19 años estuvo el año pasado jugando cedido en el Amorebieta, donde anotó cuatro goles, y la primera parte de esta temporada la ha pasado en el equipo sub-19 de la Roma.

En Italia no ha contado con oportunidades ni en el filial romano (en el que ha jugado 187 minutos en total) ni en el primer equipo a pesar de haber participado a menudo en la sesiones dirigidas por José Mourinho. Pero el entrenador portugués no ha encontrado el momento de hacerle debutar debido, seguramente, a la gran nómina de atacantes con la que cuenta el AS Roma.

El representante del jugador rápidamente buscó una solución a esta situación y ofreció al joven talento a la dirección deportiva del Alavés. De esta forma, el hijo de la leyenda del Athletic, llega al club babazorro hasta 2025. En principio, el Real Madrid no va a recibir ningún montante económico por desprenderse del futbolista pero es probable que se guarde una opción prioritaria para un futuro fichaje y el 50% de lo que recaude el Alavés si decide venderlo.

Refuerzo de lujo para el Alavés

El joven talento ya ha llegado a la capital vitoriana y ya ha sido presentado por su nuevo equipo, que mantiene unas relaciones institucionales fantásticas con el Real Madrid. Sin ir más lejos, la temporada pasada el club de Concha Espina cedió a su canterano Antonio Blanco a la institución vasca y esta temporada ha hecho lo propio con el central Rafa Marín.

El reto que tiene por delante Julen Jon es mayúsculo ya que se adhiere al equipo dirigido por José Manuel Aira, cuyo gran objetivo es el ascenso. El jugador compatibilizará su presencia en el B con entrenamientos con el primer equipo aunque Luis García Plaza no estaba al tanto de esta posible incorporación o por lo menos así lo dejó entrever el otro día en la rueda de prensa tras el partido de Copa frente al Real Betis.

Julen Jon se formó en las categorías inferiores del Málaga en las que militó desde 2011 hasta 2017. Fue entonces cuando su extraordinaria pierna izquierda, su llegada a la portería contraria y su envidiable visión de juego llamaron la atención de los ojeadores del Real Madrid que no dudaron en hacerse con sus servicios para que el futbolista recalase en el Juvenil ‘A’. Con los merengues ganó una Copa del Rey Juvenil y disputó la UEFA Youth League. El año pasado aprobó con buena nota en el Amorebieta donde tuvo un papel protagonista al jugar más de 500 minutos. Ahora, sin moverse de la tierra vasca, intentará tener oportunidades en el primer equipo babazorro y demostrar su valía.