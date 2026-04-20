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Real Madrid – Brujas en directo: cómo va y dónde ver en vivo gratis la final de la Youth League hoy
Sigue en directo, minuto a minuto, el desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas con las ocasiones, goles y resultado del partido
Brujas-Real Madrid: ¡a por la segunda Youth League!
Real Madrid – Brujas: cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo al Juvenil A en la final de la Youth League
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Otra llegada del Madrid
Una más suma el Real Madrid pero se le va la pelota arriba a Alexis. Era un disparo claro pero metió el pie demasiado abajo al esférico y se le fue alta.
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¡CLARÍSIMA PARA EL MADRID!
Otra vez Yáñez y su zurda, otra vez con rosca y ésta vez directa a la escuadra donde aparece Vanden Driessche para hacer una parada milagrosa para el Brujas. Vaya atajada del joven.
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Primera posesión larga del Brujas
Logró mantener la pelota más de cinco pases el Brujas, que está apostando por el juego rápido y ahora contemporizó algo más su posesión.
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¡LA QUE HA TENIDO YÁÑEZ!
¡Ya hace diabluras Yáñez desde la derecha! Se va de dos dentro del área para buscar el palo largo del meta belga, mala suerte que la rosquita que probó se le fue larga.
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La pelota es del Madrid
Toca y toca el Real Madrid en estos primeros compases, aglutinando la posesión y controlando el juego. De momento, con poca profundidad, sin ocasiones. El Brujas, esperando el contragolpe.
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Intenta adueñarse del juego el Madrid
Quiere la pelota el Real Madrid de Álvaro López, que quiere ser protagonista y llevar la voz cantante.
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¡Arranca el partido!
El Real Madrid juvenil se juega su segunda Youth League ante el Brujas. Rueda la pelota en el Stade de la Tuilière de Lausana.
Minutos para que comience la final
Últimos minutos antes de la final. Una imagen de las últimos ejercicios de calentamiento del equipo blanco.
🆙💨💪 pic.twitter.com/lHPR5aIMSX
— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026
El once del Brujas
Ya tenemos la alineación inicial del Brujas: Vanden Driessche; Elbay, Verlinden, Wins, André García; Okon, Goemaere, Da SIlva; Lund-Jensen, Musuayi, Koren
¡Ya tenemos once del Real Madrid!
Ya tenemos once del Real Madrid en la final de la Youth League: Javi Navarro; Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado, Lezcano; Cestero, Diego, Carlos Díez; Yáñez, Ciria y Jacobo Ortega.
El Brujas, un rival muy peligroso
El Brujas será el rival del Real Madrid en la final de este lunes en Suiza. El equipo belga puede ser el primer club de su país en ganar este trofeo. Llegan a esta final tras ganar de manera muy cómoda a Atlético de Madrid (0-4) o Benfica (3-1).
¿Cuántas Youth League tiene el Real Madrid?
El Real Madrid tiene hasta el momento una Youth League, que ganó en el año 2020 con Raúl González en el banquillo. Este lunes contra el Brujas busca su segunda.
Un título en juego
Menos de media hora para que arranque la final de la UEFA Youth League con un título en juego. El Real Madrid quiere hacer historia.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo minuto a minuto del desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas desde el Stade de la Tuilière de Lausana, donde el Juvenil A blanco busca su segundo título europeo.
Llega la hora decisiva para el Real Madrid. Tras la decepción del primer equipo en la Champions League ante el Bayern de Múnich, el Juvenil A tiene ante sí la oportunidad de conquistar el título continental, aunque para lograrlo deberá imponerse al Brujas en una final que promete emociones fuertes.
La final de la UEFA Youth League se juega este lunes 20 de abril en el Stade de la Tuilière de Lausana y tiene al Real Madrid, a su Juvenil A, como gran favorito de la tarde ante una de las generaciones más brillantes del Brujas belga. Los de Álvaro López buscan el segundo gran trofeo juvenil tras una semifinal de vértigo ante el PSG, similar a la que protagonizaron los belgas ante el Benfica. Sigue en directo, minuto a minuto, el desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas con las ocasiones, goles y resultado del partido.
Real Madrid – Brujas, en difecto
Cuándo se juega el Real Madrid – Brujas
La UEFA ha fijado la final de la Youth League para este lunes 20 de abril. El encuentro arrancará a las 18:45 horas (17:45 en Canarias) y se espera que todo transcurra con normalidad en la previa para que el balón ruede puntualmente en el estadio suizo.
Dónde ver el Real Madrid – Brujas en directo: TV y online
El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus y Vamos, ambos canales disponibles en plataformas de pago. Además, también se emitirá en abierto y de forma gratuita a través de Real Madrid TV.
Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Brujas
Aquellos que no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Stade de la Tuilière para narrar todo lo que ocurra en esta final.
Estadio del Real Madrid – Brujas
El encuentro entre Real Madrid y Brujas se disputará en el Stade de la Tuilière, situado en Lausana, en el cantón de Vaud. Inaugurado en 2020, este moderno recinto cuenta con capacidad para unos 12.500 espectadores y se espera una notable presencia de público para una cita de esta magnitud.
Árbitro del Real Madrid – Brujas
La UEFA ha designado al colegiado noruego Rohit Saggi para dirigir la final de la Youth League. En el VAR estará el italiano Marco Di Bello, encargado de revisar las jugadas polémicas y asistir al árbitro principal en caso necesario.
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¡Otra más de Yáñez!
Otra más del ‘7’ del Real Madrid hoy, un Yáñez que recibió en línea de fondo y se fue directo al área, hasta la cocina se metió con su desborde y el meta escupió su disparo a bocajarro. Si le siguen dejando espacios a Yáñez…