Real Madrid – Brujas en directo: cómo va y dónde ver en vivo gratis la final de la Youth League hoy

La final de la UEFA Youth League se juega este lunes 20 de abril en el Stade de la Tuilière de Lausana y tiene al Real Madrid, a su Juvenil A, como gran favorito de la tarde ante una de las generaciones más brillantes del Brujas belga. Los de Álvaro López buscan el segundo gran trofeo juvenil tras una semifinal de vértigo ante el PSG, similar a la que protagonizaron los belgas ante el Benfica. Sigue en directo, minuto a minuto, el desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas con las ocasiones, goles y resultado del partido.

Real Madrid – Brujas, en difecto

Cuándo se juega el Real Madrid – Brujas

La UEFA ha fijado la final de la Youth League para este lunes 20 de abril. El encuentro arrancará a las 18:45 horas (17:45 en Canarias) y se espera que todo transcurra con normalidad en la previa para que el balón ruede puntualmente en el estadio suizo.

Dónde ver el Real Madrid – Brujas en directo: TV y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus y Vamos, ambos canales disponibles en plataformas de pago. Además, también se emitirá en abierto y de forma gratuita a través de Real Madrid TV.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Brujas

Aquellos que no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Stade de la Tuilière para narrar todo lo que ocurra en esta final.

Estadio del Real Madrid – Brujas

El encuentro entre Real Madrid y Brujas se disputará en el Stade de la Tuilière, situado en Lausana, en el cantón de Vaud. Inaugurado en 2020, este moderno recinto cuenta con capacidad para unos 12.500 espectadores y se espera una notable presencia de público para una cita de esta magnitud.

Árbitro del Real Madrid – Brujas

La UEFA ha designado al colegiado noruego Rohit Saggi para dirigir la final de la Youth League. En el VAR estará el italiano Marco Di Bello, encargado de revisar las jugadas polémicas y asistir al árbitro principal en caso necesario.