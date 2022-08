Latasa, a un paso del Rayo

El futuro de Juanmi Latasa está muy cerca de resolverse. El delantero del Castilla saldrá este verano y el Rayo Vallecano es el equipo que más opciones tiene de hacerse con sus servicios. Por lo tanto, si nada cambia, el atacante jugará a partir de esta temporada en Primera y en un conjunto como el madrileño, que se ha interesado por él desde un primer momento. Ahora, ambos conjuntos tienen que llegar a un acuerdo. El Real Madrid es partidario de que los jugadores salgan vendidos con opción de compra o porcentaje de derechos, pero, como pasó con Antonio Blanco y el Cádiz, podrían acceder a una cesión.

El Real Madrid, aunque contaba con él para el filial de Raúl, entiende la decisión de un jugador que ve prácticamente imposible tener minutos en el primer equipo a lo largo de la temporada. Aunque Ancelotti siempre le ha manifestado que le gusta, durante la gira por Estados Unidos no disputó ni un solo minuto. Otros como Getafe, Mallorca o Almería también se han interesado en el joven goleador, pero es el conjunto de la franja el que está muy cerca de hacerse con sus servicios.

El plan del Real Madrid con Latasa no pasaba por una salida. La idea es que el canterano estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla. Estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes del filial dirigido por Raúl mientras aprovechaba cada minuto con el primer equipo. Pero tras ver como ha actuado Ancelotti durante todo el verano, el jugador ha preferido salir para seguir creciendo. El club lo entiende y le ha puesto todas las facilidades, aunque no se quiere desprender definitivamente de él.

Por otro lado, el Castilla se ha reforzado con Iker Bravo. No obstante, estas operaciones son totalmente independientes. La llegada del atacante no dependía de la continuidad o no de Juanmi Latasa. Ambos jugadores eran compatibles para un Castilla que tiene como reto pelear por subir a Segunda División esta temporada.