Latasa tiene sitio

Juanmi Latasa seguirá en el Real Madrid esta temporada. A pesar de las ofertas que ha tenido este verano, el club le ha hecho saber al joven canterano que no se moverá. Rayo Vallecano, Almería y varios equipos alemanes han tratado de hacerse con sus servicios, pero la entidad madridista ha decidido apostar por un jugador que tendrá ficha del Castilla, pero estará muy presente en los entrenamientos del primer equipo. Ancelotti, que no le ha dado ni un minuto en la gira, no le pierde de vista y la idea es que cuando Benzema no pueda estar disponible sea el madrileño el encargado de reforzar el ataque.

Latasa no será el recambio de Benzema. Ese papel está reservado para Hazard, Rodrygo y Asensio. Eso sí, la idea es que pueda tener su protagonismo en la primera plantilla. Tras la marcha de Bale, Jovic y Borja Mayoral, el canterano tiene su sitio. El escenario ideal para él sería que Mariano también hiciese las maletas, pero si nada cambia el catalán continuará una temporada más en el club. Lo que tienen claro desde Valdebebas en estos momentos es que si no se produce la salida de Asensio o Ceballos, algo muy poco probable, no acudirán al mercado.

El Real Madrid no quiere repetir lo sucedido con Luka Jovic, por lo que no se precipitarán a la hora de fichar un delantero suplente que a la larga pueda terminar convirtiéndose en un problema. Lo que busca el club en el mercado es muy complicado, ya que quieren un atacante con calidad, que acepte el rol de suplente de Benzema y no sea muy caro, por lo que la opción que más pesa en estos momentos es esperar a ver qué pasa en el Mundial de Qatar y mientras apostar por Latasa.

Latasa, que ha completado la gira americana, ya hizo la pretemporada el pasado año con el primer equipo y Ancelotti se quedó encantado con su rendimiento. Durante la pasa temporada entrenó muchas veces con el Real Madrid y pudo debutar en la penúltima jornada de Liga en el duelo que midió a los blancos con el Cádiz. Disputó los últimos nueve minutos de aquel encuentro. Tras convencer a Carletto su reto es aprovechar cada oportunidad que tenga.