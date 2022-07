El segundo amistoso de la pretemporada del Real Madrid dejó momentos de muy buen fútbol de Eden Hazard. El belga sabe que está ante su oportunidad definitiva y no está dispuesto a desaprovecharla. Una vez que ha superado el largo historial de problemas físicos que ha arrastrado desde que llegó a Valdebebas, el futbolista quiere volver a ser el que fue y, por lo que se vio ante el América, va por el camino correcto.

Para Hazard, lo que suceda en esta pretemporada es más que importante. En los últimos veranos no comenzó con buenas sensaciones y eso le acabó pasando factura a lo largo del curso. Por ello, para reivindicarse como le gustaría y hacerse un hueco en los planes de Ancelotti, debe dar la talla desde el principio. Al contrario de lo que sucedió en el Clásico, donde al técnico no le salió el experimento de meterle de falso nueve, contra los mexicanos se dejó una imagen muy distinta a la que ha mostrado hasta la fecha.

No era de la partida, pero sí que fue uno de los que ingresó en la segunda mitad, en la rotación masiva de Ancelotti al descanso. Y su presencia se hizo notar. El belga fue uno de los líderes del ataque del conjunto madridista, dándole fluidez y desborde al juego ofensivo del equipo. Más allá de su gol –que llegó desde el punto de penalti–, Hazard se asoció, generó y estuvo a punto de ampliar su cuenta goleadora, dejando grandes sensaciones y detalles que recordaron a aquel jugador por el que el Madrid desembolsó 100 millones de euros en 2019.

Ilusionado

Eden Hazard está dispuesto a volver a ser el que fue y empieza a transmitirlo sobre el césped. Las lesiones parecen ser ya cosa del pasado. Se retiró en marzo la placa de osteosíntesis de su peroné, que tanto le impidió rendir al nivel esperado, y ahora ha empezado a reencontrarse con su fútbol. La ilusión del futbolista del Real Madrid no puede ser mayor de cara a la próxima temporada. Y eso que sabe que no tendrá fácil hacerse con el puesto. Vinicius en modo galáctico, Rodrygo siendo determinante o Valverde y Asensio como apuestas alternativas de Ancelotti cierran las puertas de la titularidad al belga, que aún así no renuncia a hacerse con un sitio.

Hazard quiere ser importante y la sensación en el club es que puede lograrlo. La confianza en él, teniendo en cuenta su trabajo y su motivación en los últimos meses, es clara. Aquella versión que mostró en el Chelsea, donde se convirtió en el mejor jugador de la Premier League, está cada vez más cerca de reaparecer. Así lo consideran en el seno de la entidad, donde están encantados con lo que están viendo en esta pretemporada, y así lo está demostrando el propio jugador. De momento, en el segundo encuentro de la gira por Estados Unidos, dejó una sensación esperanzadora sobre la importancia que puede tener este curso.