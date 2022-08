Carlo Ancelotti asistió al primer partido de la temporada del Real Madrid Castilla. El técnico ha querido estar presente en el debut del filial ante la Balompédica Linense para vigilar de cerca a la ilusionante plantilla de Raúl. Lo ha hecho acompañado de Luis Llopis, su entrenador de porteros. El italiano conoce ya a muchos de ellos, con los que ha contado en más de una ocasión. A la buena base de futbolistas que ya había en el equipo, se han sumado refuerzos como el de Leiva o Noel, mientras que se está a la espera de Iker Bravo.

Aunque Carletto cuenta con un buen fondo de armario, ha dejado claro que no llegará ningún nuevo fichaje si se produjera alguna salida más antes de que se cierre el mercado. Por ese motivo, quiere tener monitorizados a los jugadores del Castilla, puesto que si en algún momento de la temporada carece de efectivos, deberá tirar de ellos.

El conjunto blanco inicia su segunda temporada en Primera Federación y lo hace con las más altas expectativas. Los refuerzos han dado un salto de calidad al equipo, a pesar de sufrir bajas como las de Gila o Latasa. No será una temporada sencilla, con equipos como el Deportivo o el Córdoba en su mismo grupo, pero los de Raúl han mostrado argumentos para posicionarse entre los candidatos a pelear, ya no por el playoff, si no por el ascenso directo.