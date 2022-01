Yabusele renueva hasta 2025

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que confirma que Guerschon Yabusele ha renovado su contrato con la entidad madridista hasta 2025. Por lo tanto, amplía su vinculación con el conjunto blanco para las tres próximas temporadas. El francés fichó el pasado verano por los de Pablo Laso tras jugar a un gran nivel en el ASVEL Lyon-Villeurbanne, donde promedió 14.1 puntos y cuatro capturas durante la fase regular del campeonato de la Ligue Nationale de Basketball.

“Renovar significa mucho para mí y mi familia. Estoy disfrutando en Madrid y en el club. Estar aquí ha sido muy divertido hasta ahora, así que estoy muy feliz de quedarme tres años más”, aseguró a los medios oficiales del club. “Me siento muy bien aquí. Escuchar a mi familia después de cada partido lo orgullosa que está de mí, de verme feliz en la pista, significa mucho para mí. Y por supuesto, el vestuario está lleno de grandes personas, es un orgullo formar parte de este equipo, estoy muy feliz de seguir”, añadió.

“Estar en el Real Madrid me ha convertido en un jugador más profesional cada día, dentro y fuera de la pista. Solo quería llegar aquí, aprender y entrenar. Estoy con los mejores jugadores de la Liga, así que ser parte de este equipo me hace aprender cada día, eso es lo que intento. Cuando estoy en la pista, Pablo solo me dice que haga mi juego, que me sienta cómodo y que tenga confianza en lo que hago, que no tenga ninguna presión. Es la mejor situación posible para dar lo mejor de mí en la pista”, concluyó el francés.