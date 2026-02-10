Uno de los mejores pivots del Real Madrid de principio de siglo sufre cáncer

Eric Struelen, exjugador del Real Madrid, ha confesado que está luchando contra cáncer de amígdalas. El mítico pívot belga que jugó en el conjunto madridista durante cuatro años (1998-2002) contó en una entrevista la forma en la que se enteró que padecía la enfermedad y el duro camino que está siguiendo después de haberse retirado del baloncesto.

A sus 56 años, Struelen relató que está en radioterapia y en remisión para combatir una de las luchas más difíciles para un ser humano. Un «partido» que empezó a jugar de una forma atípica: «Descubrí mi enfermedad por pura casualidad. Un día, mientras salía a correr, de repente empecé a toser sangre. Sin embargo, no bebo ni fumo. No provenía de las encías. El veredicto tras los exámenes médicos: cáncer de amígdalas. Me sometí a radioterapia y perdí por completo el sentido del gusto. Ya no podía sentir nada. Una sensación particularmente desagradable. Perseveré. Perdí hasta 24 kilos, pasando de 118 a 94», contó.

«Actualmente estoy en remisión. Siempre ha sido mi naturaleza nunca he dejado de ser positivo. Más allá de los tratamientos, la mente también juega un papel en la curación. Recientemente obtuve permiso para volver a hacer deporte. Voy a subir un poco de peso y volver a los 100 kg porque porque ahora mismo me siento demasiado ligero. He encontrado lo que quiero hacer y dónde quiero hacerlo», añadió.

De los focos del Real Madrid a sufrir cáncer

El pívot de 2,08 metros ha sido siempre uno de los mejores jugadores belgas en la historia. Estuvo siete años en la liga ACB tanto en el Real Madrid donde llegó a ser capitán como los tres años siguientes en el Girona. Jugó hasta 234 encuentros como u jugador con grandes condiciones físicas bajo las órdenes de Sergio Scariolo.

«La vida después del deporte no fue fácil de gestionar. La FIBA ​​haría bien en establecer un programa de apoyo para jugadores profesionales tras retirarse. Yo estuve un poco perdido y pasé por distintos trabajos como un un restaurante, distintas tiendas deportivas o incluso como asistente. La oferta de Bouncewear llegó en el momento justo», explicó el diario belga DH Les Sports+. Struelen reside en nuestro país y seguirá luchando contra el cáncer y seguir disfrutando de una retirado después de una trayectoria intachable en nuestro baloncesto.