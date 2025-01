Un triple descomunal de Hezonja le da al Real Madrid la victoria más épica del año ante Baskonia

Super Mario Hezonja. Es el hombre de la temporada del Real Madrid y el que este jueves le ha dado la victoria más épica del curso al equipo blanco con un triplazo sobre la bocina (90-89). Era la única bala que le quedaba al cuadro local tras un aluvión de errores subsanado por el croata (22 puntos y cinco rebotes) para vencer a un gran Baskonia en un auténtico partidazo de la jornada 23 de la Euroliga.

Los visitantes ofrecieron resistencia en todo momento con sus mejores hombres, pero la épica y la fuerza de esta camiseta le dieron al Real Madrid su decimotercer triunfo en Europa, con el que se afianza más y más en la parte de arriba. La visita de Pablo Laso estuvo marcada por esa gloriosa acción final de un Hezonja que enmendó su error en la jugada anterior al fallar en el rebote del segundo tiro libre fallado por Kamar Baldwin. También por un gran último cuatro en el que alcanzó su pico de anotación (26 puntos).

El Real Madrid se hizo grande gracias a Walter Tavares en los primeros compases (cinco puntos y cuatro rebotes en el primer cuarto) y sobre todo sabiendo que su principal misión era atajar aquello que le había condenado en múltiples ocasiones: los triples de Markus Howard. Primero lo intentó Chus Mateo, con Xavier Rathan-Mayes no le funcionó y probó con Alberto Abalde, que no suele fallar en estas lides. Ya lo logró con Kevin Punter el día del Clásico y ante Baskonia no iba a ser menos.

Todo ello sazonado con un gran Facundo Campazzo (22 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias) que se lució desde el primer parcial para no dejar que un rival en su mejor versión se despegase en el marcador (22-21) en lo que apuntaba a duelo atractivo… y ya van unos cuantos esta temporada en Goya. La unidad B dio un respiro a los blancos con la entrada de Andrés Feliz y Usman Garuba, lo cual permitió a Hezonja pasar al ataque.

Pablo Laso presenta un equipo correoso

Los de Laso se metieron de nuevo en el partido con un parcial de 2-7 para el 35-35 al filo del descanso, un parcial que se agrandó para marcharse con tres de ventaja a vestuarios (42-45). El Real Madrid no estaba sabiendo manejar las embestidas de un Baskonia liderado en la anotación por Forrest (11 puntos y tres rebotes en la primera parte).

El plan anti Howard funcionó en los primeros 20 minutos y además el estadounidense se cargó con dos faltas, por lo que al Real Madrid le tocaba seguir cabalgando a lomos de Hezonja, el más persistente a la media hora. Pero ni con ráfagas del croata y de Campazzo lograban los blancos engancharse al ritmo impuesto por el Baskonia, que creció con la figura de Rogkavopoulos (22 puntos) y de un Chima Moneke que dejaba atrás las desconexiones iniciales para hacer sufrir al cuadro local en el rebote ofensivo.

La acción con la que se cerraba el tercer acto resumía el partido: un Baskonia que machacaba al Real Madrid en su zona con 16 rebotes en ataque –dos de ellos en esa jugada– y que frenaba cualquier posibilidad de arreón blanco. La ventaja de los vascos de cara al último asalto era de tres puntos (64-67), salvable en cualquier escenario para los de Chus Mateo, pero no con esa fragilidad en esa pintura que históricamente ha sido su fuerte.

No quedaba otra que pasar al ataque, y así ocurrió con un triple de Musa que volvía a adelantar al Real Madrid en un intercambio de golpes entretenidísimo. Parcial de 9-2 y máxima del partido para los blancos, que buscaban asestar el golpe definitivo para no llegar a un final de infarto. Chus Mateo sentó a Tavares a cinco minutos del final, dio galones a Garuba de pívot y pidió tiempo muerto tras error del español porque Baskonia se volvía a poner por delante.

El Real Madrid se impone a Baskonia con épica

La parroquia blanca se venía abajo con el liderazgo de Campazzo en los minutos finales, que lograba una nueva ventaja para los suyos decisiva en muchos casos, pero para nada en este partido de ida y vuelta constante. Un nuevo parcial de 8-0 ponía a los blancos seis arriba (81-75) a 4:23 del final, por lo que sólo faltaba defender y sentenciar para completar un rocoso trabajo.

La herida se acentuaba, pero el Baskonia reaccionó por enésima vez con el tercer triple de un bestial Rogkavopoulos para ponerse a dos del Real Madrid a 2:03 del final. Y cuando menos se esperaba, el cuadro vasco volvía a remontar gracias a una acción de pillo de Moneke para el 3+1. El nerviosismo causó varias pérdidas más de forma absurda y justo en ese momento en el que la balanza estaba a punto de inclinarse por completo para el lado visitante, volvió a emerger Hezonja con un triplazo para el 87-88 a 27,4 segundos de que sonara la bocina.

El triple de Hezonja

Pero instantes después de convertirse en héroe, Hezonja pasó a ser el verdugo de su propio equipo tras dos fallos de carambola de Baldwin al tiro libre. Falló al rebote, nueva falta y 1/2 de Samanic: 87-89 a 17,1 y todo en el aire con posesión para el Real Madrid. El croata solucionó todo lo anterior con un triple espectacular sobre la bocina para darle la victoria al Real Madrid.