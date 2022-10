Tavares: «Habría jugado con la selección española de cabeza»

Edy Tavares llegó a España con apenas 17 años y, salvo su breve paso por la NBA, aquí ha vivido desde entonces, primero en el Gran Canaria y desde 2017 en las filas del Real Madrid. Internacional con la selección de Cabo Verde, no tiene duda de que también le habría gustado vestir la camiseta de la selección española debido a su fuerte arraigo con el país.

«Si no existiera la selección de Cabo Verde, habría jugado con la selección española de cabeza. Ningún país me ha dado tanto y siempre le estaré muy agradecido. Aunque también sé que España no me necesita, tiene mucho talento y la mejor liga de Europa. Así que prefiero ayudar a mi país, que es pequeñito y no tiene tantos jugadores», explicó en una entrevista OKDIARIO.

El pívot agradeció al Real Madrid las facilidades que le pone para jugar con su selección, a la que llevó hasta semifinales en el último Afrobasket. «Cuando estuve en la NBA pasé mucho tiempo sin venir porque quería demostrar que podía jugar allí. Cuando volví a Europa me arrepentí mucho de no haber ido antes a la selección. Estando aquí en Madrid me lo ponen muy fácil para ir a ayudar a mi selección y estar con ellos. Creo que tenemos un gran futuro. Tenemos mucha gente con mucha ilusión de jugar a baloncesto y creo que para mí es muy importante ir y demostrar que podemos tener futuro», dijo.