Tavares: «Me gustaría retirarme en el Real Madrid»

Cuando Edy Tavares te da la mano tienes la sensación de volver al útero materno, bien arropado entre esos dedos interminables. El caboverdiano inicia su sexta temporada en el Real Madrid asentado hace tiempo como el pívot más determinante de Europa, aunque él se niegue a reconocerlo. Chus Mateo quiere que a su habitual tiranía defensiva sume nuevos registros en ataque y en ello está. Un coloso con sonrisa de chiquillo que conquistó en la Supercopa su primer MVP de la temporada. Difícilmente será el último.

Pregunta: ¿Te sientes el líder del Real Madrid?

Respuesta: No. Nuestro líder es Sergi (Llull), es nuestro capitán y nos va a llevar a donde tengamos que llegar, que es a jugar todas las finales posibles. Yo voy a intentar hacer mi parte, que es ser positivo en el campo, darlo todo e intentar que el equipo gane siempre.

P: ¿Te sientes el pívot más dominante de la Euroliga?

R: No. Siempre intento hacerlo lo mejor posible cuando estoy en el campo, ser lo más consistente posible durante toda la temporada. Ese es el objetivo, ayudar al equipo siempre.

P: ¿Cómo viviste el cambio de entrenador de este verano? ¿Te sorprendió?

R: No, nada me sorprendió. En el deporte los jugadores y los entrenadores vienen y van y eso es algo que no podemos controlar. Los que podemos controlar es nuestro esfuerzo, nuestro ganas de trabajar y seguir adelante. Los jugadores no trabajamos en lo demás.

P: ¿Te pide Chus la mismas cosas que Pablo?

R: El cambio de esquema es que ahora intenta buscarme mucho por dentro y jugar un poco más desde dentro hacia hacia fuera. Así que voy a intentar estar más concentrado en ataque y luego en defensa hacer lo que siempre hago.

P: ¿Sois los favoritos para ganar la Euroliga?

R: El Barça y otros equipos se han reforzado bien para para ganar una competición tan difícil como la Euroliga. El año pasado la temporada no fue fácil, pero luego terminamos bien y conseguimos jugar la final. Ojalá este año podemos meter esos dos puntos que nos faltaron para ganar la final contra el Efes.

P: En la nueva plantilla tenéis muchos jugadores que han pasado por la NBA: Gaby, Mario, Guerschon, Musa, tú mismo… ¿Te planteas volver algún día o esa puerta está cerrada para siempre?

R: No es que la cierre para siempre, pero tengo que estar concentrado donde estoy, que es el Real Madrid. Aquí estoy muy bien, muy feliz y disfrutando muchísimo del baloncesto. Además aquí estoy mejorando muchísimo como jugador. Así que ahora mismo no pienso en la NBA.

P: ¿Tan feliz que te gustaría retirarte aquí?

R: Claro que sí. Me gustaría retirarme en Madrid o en Gran Canaria. Lo digo porque el Madrid es un equipo tan exigente que a lo mejor un día no estoy al nivel máximo que requiere.

P: Tienes contrato hasta 2024. ¿Has empezado a hablar con el club sobre tu renovación?

R: No, nada por el momento. Creo que es muy pronto para hablar de eso. Si el club quiere empezar a hablar del tema, hablemos.

P: Hace unos años cambiaste tus métodos de preparación física y de alimentación. ¿Cuánto te ayudó ese cambio?

R: Desde que empecé con eso he notado una diferencia enorme. Estoy siempre atento para ser lo más perfecto posible con mi nutrición, sobre todo con las proteínas y todo lo que tengo que comer en día de partidos. Luego, durante la semana me escaqueo un poso (risas). Hay que comer bien para jugar bien.

P: ¿Taponar es un arte?

R: No es un arte. Es algo que depende del esfuerzo, del ‘timing’ y de estar siempre en el sitio perfecto.

P: ¿Sigues atento para que no te escatimen tapones en las estadísticas?

R: Eso siempre lo digo de broma (risas). La estadística no cuenta. Hay muchas veces que solo por estar ahí la pelota ya no entra porque provoco una bandeja mala tirada. Se trata de hacer una buena defensa. Lo del tapón con las uñas es una broma que tenemos al final de los partidos. Hasta los niños pequeños me dicen: ‘No te han contado los tapones’. Siempre es divertido ver que los niños se fijan en detalles. Pero eso da igual, lo importante es que los rivales no metan canasta.

P: Con el paso de los años también se te ve más calmado con los árbitros. Ya no te quejas tanto cuando te pegan y no te pitan falta.

R: He aprendido que cabrearme no va a hacer cambiar nada. Ahora me intento enfocar más en el partido porque sé que todos nos equivocamos. Muchas veces a los jugadores grandes no nos pitan todas las faltas que deberían y recibimos más de la cuenta. Pero es lo que hay. Cada vez lo voy entendiendo más porque los árbitros también se equivocan. Ellos mismos me dicen muchas veces que no han visto el golpe y me piden perdón. También hay rivales que te intentan provocar para que no estés tan centrado en el partido. Ya me he llevado muchas técnicas y muchas broncas por eso y últimamente estoy más tranquilo. No vale la pena reclamar tanto porque no va a funcionar, así que tengo que centrarme en lo mío, que es jugar.

P: ¿Eres un loco del baloncesto? ¿ Te gusta seguir viendo partidos en casa o prefieres desconectar?

R: Siempre veo todo lo que puedo. A mí mujer y a mí nos gusta mucho el baloncesto y siempre vemos partidos de Liga, de Euroliga, de Eurocup, de Champions, del partido que esté poniendo en la tele, da igual. También intentamos ver partidos de NBA, pero esos son un poco tarde.

P: ¿Qué te gustaría hacer cuando te retires?

R: Sigo dándole la vuelta a la cabeza con lo que me gustaría hacer, de momento estoy a tope jugando a baloncesto, luego ya se verá. Me gustaría hacer cosas alrededor del baloncesto y ayudar a los niños de mi país para que tengan un futuro mejor a través de una becas, o algo así. Aún no lo sé. Ojalá pueda descubrir al nuevo Tavares en Cabo Verde.

P: Hagas lo que hagas, te ves más con un chándal que con un traje.

R: Aquí ya saben que no me gustan mucho los trajes, pero me lo tengo que poner por temas publicitarios (risas).