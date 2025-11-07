Sigue en directo el Barcelona – Real Madrid de baloncesto: el minuto a minuto del Clásico de la Euroliga en vivo online

El Barcelona y el Real Madrid de baloncesto protagonizarán un auténtico partidazo en el Palau Blaugrana en el choque que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. Los dos clubes con más títulos de nuestro país lucharán por hacerse con una victoria que serviría como un chute de moral porque deben mejorar sus actuaciones en la máxima competición continental de este deporte. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este pedazo de Clásico tan apasionante que tenemos por delante en la Ciudad Condal.

Barcelona – Real Madrid de baloncesto, en directo

Así está la Euroliga

Esta edición de la Euroliga está siendo apasionante y, como era de esperar, estamos disfrutando con la emoción de todos los partidos, estando todo muy reñido, aunque se espera que el Barcelona y el Real Madrid puedan ir mejorando para no correr riesgos de quedarse fuera de la fase final. Zalgiris, Estrella Roja y Hapoel Tel Aviv son los que mejor rendimiento están ofreciendo, por lo que ocupan la zona más alta de la tabla. Los de Peñarroya han sumado cinco triunfos, mientras que los pupilos de Sergio Scariolo han ganado cuatro choques por ahora. Por su parte, el Valencia Basket ha firmado números similares a los de los culés.

El primer Clásico de la temporada

Hoy, viernes 7 de noviembre se jugará el primer Clásico de la temporada y será con un duelo de la jornada 9 de la Euroliga. La próxima vez que estos dos equipos se verán las caras será a principios de enero en el Movistar Arena en el choque de la Liga Endesa, pero en ese mismo mes los dos equipos más laureados de nuestro país se volverán a medir en la capital de España en la vuelta de la máxima competición continental.

Partidazo en el Palau Blaugrana

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – Real Madrid de baloncesto que se juega en el Palau Blaugrana y que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. La cancha del conjunto azulgrana ya está lista para que ambos conjuntos lo den todo en este Clásico y así poderle dar un motivo de celebración a sus aficionados, aunque lo más importante es ir subiendo puestos en la clasificación de la máxima competición continental.