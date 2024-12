Resultado Real Madrid – Barcelona baloncesto, en directo hoy: cómo va el Clásico de la Liga Endesa online

El Real Madrid recibe en el Wizink Center al Barcelona para disputar el partido que corresponde a la jornada 13 de la Liga Endesa. Ambos conjuntos llegan con muchas necesidades a este encuentro, por lo que se va a vivir un Clásico apasionante en el que los dos equipos saltarán con todo a la pista del conjunto madridista para luchar por una victoria que sería importantísima para ellos. En la web de DIARIO MADRIDISTA narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Clásico de baloncesto Real Madrid – Barcelona.

El Clásico Real Madrid – Barcelona de baloncesto, en directo

Así está la Liga Endesa

Se acaba el año 2024 con esta apasionante jornada 13 de la Liga Endesa y no puede haber mejor partido que un Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona de baloncesto. El Wizink Center se llevará todas las miradas para ver el duelo entre los dos equipos más laureados de nuestro país, que tienen la necesidad de sumar una victoria para no perder de vista el liderato de la tabla clasificatoria, que lo ocupa actualmente un Valencia Basket que perdió este viernes frente al Gran Canaria. Empatado a victorias con los valencianos encontramos al Unicaja Málaga, que no falló ante el Breogán. Con nueve triunfos estaría el Club Baloncesto Canarias y el Granca, pero si los de Chus Mateo ganan a los azulgranas conseguirían igualarles. Por su parte, los culés se están alejando bastante de los primeros puestos y es por ello que necesitan sí o sí dar la campanada en la cancha ubicada en el barrio de Goya.

Ganas de revancha

Esta temporada el Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en dos ocasiones. La primera de ellas en las semifinales de la Supercopa de España, choque que ganaron los madridistas. Los de Chus Mateo también se llevaron el triunfo en el siguiente duelo en el que se midieron, que fue hace un mes en la Euroliga en la cancha del Barça en un choque frenético que se decidió en la segunda prórroga.

¡Pedazo de Clásico!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este Clásico de baloncesto Real Madrid – Barcelona que se celebra en el Wizink Center de la capital de España. Se espera un ambientazo en la casa del cuadro merengue con los aficionados dándolo todo para intentar llevar a los suyos hacia el triunfo.