Real Madrid-Barcelona: Clásico de fin de año

Real Madrid y Barcelona cierran 2024 con el primer Clásico de ACB, un partido con cuentas pendientes tras el disputado el pasado 28 de noviembre en la Ciudad Condal en el que los blancos ganaron de forma épica con dos prórrogas. El choque de la jornada 13 es el último de un gran año para los de Chus Mateo, en el que lograron dos títulos entre Liga Endesa y Copa del Rey, y de sequía para el cuadro blaugrana, con ningún éxito que llevarse a la boca.

Además, el emparejamiento con su eterno rival está totalmente descompensado para los culés, con un 2-0 momentáneo esta temporada tras el duro 7-2 de la anterior. El Real Madrid ganó al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que luego perdieron en la final de Murcia contra Unicaja Málaga, y también en el mencionado encuentro de finales del mes de noviembre.

El Barça no levanta cabeza desde entonces, con un balance de seis derrotas y cuatro victorias en los diez partidos que han disputado en este mes. Con Joan Peñarroya en entredicho y la obligación de lograr una buena racha en el campeonato liguero para no fracasar quedándose fuera de la Copa, el Barcelona se presenta por primera vez esta temporada en el WiZink Center, donde el curso anterior no fue capaz de ganar ni una sóla vez en sus cuatro visitas.

A día de hoy marcha séptimo el Barcelona, mientras que el Real Madrid, más aliviado, pero con el deber de ganar tras caer en la Fonteta el pasado domingo frente al Valencia Basket, está cuarto y es claro opositor al liderato de la fase regular. Los de Chus Mateo viene enchufados tras conseguir su primera racha de tres partidos con triunfo en la Euroliga, de hecho, adelantaron precisamente al Barça en la última jornada al ganar al Alba Berlín a domicilio y con la posterior derrota de los culés en el Palau Blaugrana contra el Estrella Roja. 48 horas después de su último trastazo, el equipo azulgrana se someterá al fortín blanco.

Todos disponibles para el Real Madrid contra el Barcelona

El Real Madrid ya está en posiciones de play in con un balance igualado de nueve victorias y nueve derrotas, remontando poco al poco el vuelo en una temporada que empezó de forma muy aciaga. Las piezas se van acoplando para Chus Mateo, que vio como su capitán Sergio Llull le brindaba el último triunfo en el Uber Arena, sumándose también a una causa que quiere ser ganadora a final de curso.

El conjunto blanco sabe que no hay mejor forma de cerrar este gran año de su historia también en la sección de baloncesto que ganando ante su afición a su máximo rival. El Real Madrid quiere una cálida despedida de 2024 junto al WiZink y eso pasa por ganar al Barcelona, que poco a poco va recuperando efectivos con las altas de Chimezie Metu y Raul Neto.

Por su parte, Chus Mateo confirmó que están todos sus hombres disponibles, incluido Alberto Abalde, pese a sufrir un golpe en el hombro en el último partido, y trató la dureza del calendario: «Esto no te permite pararte ni un momento, es un calendario brutal. No me quejo de nada, soy un privilegiado porque trabajar en lo que te gusta es para dar gracias a Dios. Pero aun así, considero que 90 partidos para los jugadores con días de descanso, entre los que cuentas un viaje o un entrenamiento, no va a permitir que estemos todos los días al mejor nivel».